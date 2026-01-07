뇌물 혐의 김희수 진도군수, 수사 비난·무죄 주장…주민들 “글쎄요”
경찰, 김 군수 뇌물혐의 수천만원 상당 자재 제공 확인
뇌물 혐의 논란 업체, 진도군서 다수 수의계약 수주
행사장을 변론 무대 삼은 군수…주민들, 피로감 호소
김희수(사진) 전남 진도군수가 지역 사업가에게 수천만원 상당의 뇌물을 받은 혐의로 검찰 소환을 앞두고 있는 가운데, 최근 각종 행사장에서 경찰 수사에 대한 비난과 무죄를 주장하는 발언을 이어가 논란이 커지고 있다.
지역 어르신을 비롯 주민들과 봉사자를 격려하고 위로하며 군정 발전 방향에 대한 설명 자리가 수사 대상자의 개인 변론 무대로 변질됐다는 지적이다.
7일 국민일보 취재를 종합하면 김 군수는 지난해 11월과 12월, 200여명이 모인 이장단 행사와 범죄예방대회, 경로의 날 행사 등에 잇따라 참석해 경찰의 압수수색과 수사 내용을 직접 언급하며 장시간 해명 발언을 한 것으로 전해졌다.
이 자리에서 김 군수는 자신의 자택과 군청 등에 대한 압수수색 사실, 압수된 5000만원 수표의 출처, 자택 조경에 사용된 소나무 가격 산정까지 구체적으로 설명하며 “잘못이 없다”는 취지의 발언을 반복한 것으로 알려졌다.
행사에 참석한 주민들 사이에서는 “군정 성과나 지역 현안을 듣기 위해 왔는데, 20분 가까이 군수 개인의 해명만 들었다”며 불만이 터져 나왔다. 또 “경찰이 이유 없이 압수수색을 했겠느냐”는 지적도 나왔다.
특히 김 군수는 자택 조경과 관련해 “소나무 9그루에 200만원을 지급했는데 경찰 감정가는 3000만원으로 나왔다”며 “마당에 심은 소나무는 값어치가 없다”고 주장했다.
하지만 경찰이 외부에 의뢰한 소나무 9그루의 감정가는 3000만원 상당의 가치를 가진 것으로 확인됐다. 감정평가 비용에만 수백만원이 쓰이면서 혈세가 낭비됐다는 지적도 나온다.
앞서 전남경찰청 반부패·경제범죄수사1대는 최근 김 군수와 지역 사업가 A씨를 알선수뢰 및 뇌물공여 혐의로 불구속 송치했다.
김 군수는 2023년 진도읍 사택 조성 과정에서 나무·골재 등 수천만원 상당의 건설 자재를 A씨로부터 제공받은 혐의를 받고 있다.
경찰은 김 군수가 사업 인허가 권한을 가진 지위에 있었던 만큼 업무 연관성이 있는 업체로부터 금전적 이득을 얻은 것은 대가성을 띤 뇌물에 해당한다고 판단했다.
A씨 업체는 이후 진도군으로부터 여러 건의 수의계약을 따낸 것으로 알려졌다. 이번 사건은 경쟁업체 B 사가 “군수 취임 이후 부당한 불이익을 받았다”고 문제를 제기하면서 본격화됐다. B 사는 진도항 항만시설 사용 허가를 신청했으나 명확한 사유 없이 불허됐다고 주장하며, 그 배경에 군수와 특정 업체 간의 특수 관계가 있는 것 아니냐는 의혹을 제기했다.
경찰은 뇌물 혐의와 별도로, B 사에 대한 행정 처리 과정에서 직권남용이 있었는지 여부에 대해서도 수사를 이어가고 있다.
지역 사회에서는 책임 군정을 실현해야할 군수가 뇌물 혐의 피의자 신분으로 공적 행사장을 이용해 여론전에 나선 것 자체가 문제라는 지적이 잇따른다.
한 지역 인사는 “억울하다면 법정에서 다투거나 공식 기자회견을 통해 입장을 밝히면 될 일”이라며 “경로 행사장과 봉사 행사장을 개인 방어 수단으로 활용한 것은 권력의 오만으로 비칠 수밖에 없다”고 일침했다.
진도=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
