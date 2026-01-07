뇌물 혐의 김희수 진도군수, 수사 비난·무죄 주장…주민들 “글쎄요”

경찰, 김 군수 뇌물혐의 수천만원 상당 자재 제공 확인



뇌물 혐의 논란 업체, 진도군서 다수 수의계약 수주



행사장을 변론 무대 삼은 군수…주민들, 피로감 호소

A씨 업체는 이후 진도군으로부터 여러 건의 수의계약을 따낸 것으로 알려졌다. 이번 사건은 경쟁업체 B 사가 “군수 취임 이후 부당한 불이익을 받았다”고 문제를 제기하면서 본격화됐다. B 사는 진도항 항만시설 사용 허가를 신청했으나 명확한 사유 없이 불허됐다고 주장하며, 그 배경에 군수와 특정 업체 간의 특수 관계가 있는 것 아니냐는 의혹을 제기했다.