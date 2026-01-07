광양항 인근 해상에 승용차 추락…40대 남녀 2명 구조
심야 시간대 전남 광양항 인근 해상으로 승용차가 추락해 탑승자 2명이 구조됐다.
7일 여수해양경찰서에 따르면 이날 오전 0시24분쯤 광양항 해양공원 인근 해상으로 승용차 1대가 떨어졌다는 신고가 접수됐다.
신고를 받고 출동한 해경은 약 30분만에 차량에 타고 있던 운전자 A씨(40대)와 동승자 B씨(40대·여)를 구조해 119구급대에 인계했다.
A씨는 발목 골절과 허리 통증을, B씨는 저체온증 증세를 보여 각각 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.
사고 현장에는 여수해경 광양파출소와 육상 경찰·소방, 해양재난구조선이 투입돼 합동 구조 작업이 이뤄졌다. 추락한 승용차는 육상 크레인을 이용해 인양됐다.
해경은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
광양=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
