정부도 인정한 ‘경북형 공동영농’…“비상(飛上)할 준비 완료”

국비 지원에 제도 개선까지 질적 성장으로 한 단계 도약, 올해는 ‘선 교육 후 지원’ 시스템

경북도는 농업생산액 3배, 농업소득 2배의 성과를 입증한 ‘경북형 공동영농’에 올해부터 ‘선 교육 후 지원’ 시스템을 도입한다고 7일 밝혔다.



경북형 공동영농은 전국 최초로 ‘주주형 이모작 영농모델’로 농민들에게 2배 이상의 소득을 안겨주며 이재명 정부의 국정과제로 채택됐다.



지난해 10월에는 농림축산식품부의 ‘공동영농 확산지원’ 공모에서 전국 5곳 가운데 경북에서만 2곳이 선정되며 그 성과를 입증했다.



올해부터 국비 지원과 함께 관련 법령·제도가 개선되면 경북형 공동영농은 더 빠르게 확산될 전망이다.



경북도는 이 사업 4년 차를 맞아 올해부터는 ‘선교육 후지원’ 시스템을 도입해 단계별 지원을 하겠다는 방침이다.



도는 준비-실행 단계로 나눠 준비단계에서는 마을 및 들녘단위의 공동체 중심으로 역량 강화교육과 함께 작부체계 수립, 소득배당 등 전문가 상담을 한다.



실행단계에서는 준비된 공동체를 중심으로 총사업비 70억원을 투자해 공동영농에 필요한 시설과 장비를 지원한다.



공동영농 체계가 안정적으로 정착되고 사업 성과가 있으면 평가 후 인센티브도 지원할 계획이다.



경북형 공동영농은 지난 2023년 ‘디지털 혁신농업타운’으로 첨단형, 공동영농형, 종합형으로 유형화해 마을 단위의 법인 구성으로 안정적인 수익을 창출하는 새로운 개념의 농촌마을 조성을 핵심으로 추진했다.



이어 2024년에는 ‘농업대전환 시즌 2’를 발표하며 공동영농을 중심으로 지역별 특화요소를 발굴해 소외되는 시군이 없도록 했으며 2025년에는 시군 주도로 사업 주체를 변경해 지역농업의 특성을 반영한 자율계획을 수립하고 정부의 벼 재배면적 조정제와 연계하면서 쌀 공급과잉과 낮은 식량자급률 문제 해결에도 의미 있는 성과를 만들어 냈다.



경북형 공동영농은 2023년 시범사업 후 현재 도내 12개 시군 21곳에서 추진되고 있다.



박찬국 경북도 농축산유통국장은 “농업대전환은 대한민국 농업의 큰 틀을 바꾸는 대혁신으로 경북에서 시작한 프로젝트를 정부가 인정한 만큼 대한민국 대표 농도로서의 위상을 지키고 지속 가능한 농업농촌을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



