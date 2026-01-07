울산시교육청, 매년 신학기마다 학교 배정 갈등 손본다
안대룡 시의원, 중학교 배정문제 제도 개선 요구
교육청, 학군분리·근거리배정 요청 3월중 최종안 확정
울산시교육청이 매년 논란이 되는 중학교 배정 문제 해결에 나선다.
울산시 교육청은 해마다 반복되고 있는 남구 옥동·야음학군 중학교 배정 논란을 해결하기 위해 개선안을 마련한다고 7일 밝혔다.
시 교육청은 별도의 연구용역은 추진하지 않고 이달 안에 학군의 중학교 배정 개선 초안을 만들어 2~3월 중으로 교육청, 지역 주민, 학교 관계자, 전문가 등이 모여 공식적인 논의 과정을 거쳐 최종 개선안을 확정한다는 구상이다.
남구 옥동·야음학군은 대중교통과 보도 이용 시간을 포함해 30분 이내 통학이 가능하도록 설정돼 있지만, 중학교 배정이 1~4지망까지 컴퓨터 추첨 방식으로 운영되면서 일부 학생들의 장거리 통학 문제가 발생하고 있다.
특히 2012년부터 중학교 배정이 통합 운영되면서 옥동지역 초등학생이 원하지 않는 야음 지역 중학교로 배정되는 사례가 2024년 36명에서 2025년에는 96명으로 3배 가까이 늘었다.
반면 옥동 이외 지역에서 옥동 소재 중학교로 배정된 학생은 380명인 것으로 집계됐다.
이런 배정 방식 탓에 옥동 지역 학생의 원거리 강제 배정과 학교 수 불균형이 문제가 됐다.
옥동 소재 학부모들은 매년 새학기마다 옥동·야음 학군 분리가 어렵다면 근거리 우선배정 원칙이라도 적용해 달라고 요청했지만, 시교육청이 이를 받아들이지 않으면서 양측 갈등은 지난해 최고조에 달했다.
중학교 배정문제는 지난해 울산시의회 행정사무감사에서 지적이 되어 현 배정제도의 전면 재검토 요구가 제기됐다. 안대룡 시의원은 행정사무감사에서 “남구 옥동 지역 학생들이 버스로 30분 넘게 걸리는 달동으로 배정되는 등 불합리한 중학교 배정이 반복되고 있다”고 지적하며 제도 개선을 요구했다.
교육청 관계자는 “집에서 가까운 학교에 다녔으면 좋겠다는 의견과 멀어도 원하는 학교에 가고 싶다는 학생의 기회도 보장해주는 사이에서 적절한 균형점을 찾기 위해 노력하겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사