전장연 “지하철 시위, 지방선거까지 유보할 것”

9일 민주당 서울시장 후보들과 간담회

전국장애인차별철페연대(전장연) 회원들이 지난 2일 서울 지하철 1호선 시청역에서 제68차 '지하철 탑시다' 시위를 벌이고 있다. 연합뉴스

(장애인의) 정당한 권리를 후보들이 거부할 것이라고는 생각하지 않는다”며 “약속이 지켜지지 않는다면 지방선거 후 지하철 행동을 재개할 것”이라 했다.