전장연 “지하철 시위, 지방선거까지 유보할 것”
9일 민주당 서울시장 후보들과 간담회
전국장애인차별철폐연대(전장연)가 6월 지방선거까지 지하철 탑승 시위를 유보하기로 했다. 전장연은 2021년 12월 3일부터 장애인 이동권 보장을 촉구하며 서울 지하철 탑승 시위를 진행해왔다.
박경석 전장연 상임대표는 7일 지하철 4호선 혜화역 플랫폼에서 기자회견을 열어 김영배 더불어민주당 의원의 시위 유보 제안을 수용한다고 밝혔다. 박 대표는 “김 의원은 민주당 서울시장 후보들과의 간담회를 9일 오전 10시 국회에서 진행할 것을 약속했다”며 “우리가 지하철에서 외친 내용과 서울시장으로서 책임져야 할 내용을 설명하고 정책 협약을 제안할 것”이라고 말했다.
박 대표는 장애인콜택시 운전사 추가 확보 등 장애인 이동권 확충, 서울시 권리중심공공일자리 노동자 해고 철회 등을 요구했다.
이날 회견은 전장연이 공표한 대로 탑승 시위 없이 마무리됐다. 혜화역 측이 회견 중단을 요구하며 강제퇴거 경고를 했으나 실제 충돌은 벌어지지 않았다.
서울시장 출마 의사를 밝힌 김 의원은 전날 전장연 시위 현장을 방문해 탑승 시위 유보와 민주당 서울시장 후보들과의 간담회를 요청했다. 박 대표는 “(장애인의) 정당한 권리를 후보들이 거부할 것이라고는 생각하지 않는다”며 “약속이 지켜지지 않는다면 지방선거 후 지하철 행동을 재개할 것”이라 했다.
