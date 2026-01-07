“화질은 확실하쥬?” 이 대통령 칭찬에 샤오미 ‘인생샷 캠페인’ 진행
샤오미코리아가 이재명 대통령의 셀카로 화제가 된 샤오미 스마트폰 ‘인생샷’ 소셜 캠페인을 진행한다고 7일 밝혔다.
이 대통령은 지난 5일 공식 X(옛 트위터) 계정에 “화질은 확실하쥬?”라며 “경주에서 선물 받은 샤오미로 시진핑 주석 내외와 셀카 한 장. 덕분에 인생샷을 건졌다”는 문구와 함께 사진 3장을 올렸다.
해당 제품은 지난해 11월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 당시 시 주석한테 선물받았던 스마트폰이다. 이 대통령은 이번 정상회담 전 직접 샤오미 셀카 아이디어를 내고 참모들에게 개통해달라고 해서 지참했다고 한다.
라이카와 공동 개발한 샤오미 15 울트라는 3200만 화소의 전면 카메라를 탑재한 것이 특징이다. f/2.0 조리개를 통해 밝고 선명한 셀카 촬영을 지원한다. 또한 90도 광각 화각(FOV)을 적용해 단체 셀카를 촬영할 때도 인물들을 한 프레임에 여유롭게 담아낼 수 있도록 설계됐다.
샤오미는 이를 계기로 전날부터 ‘인샹샷 샷 온 샤오미(Shot on Xiaomi)’ 소셜 캠페인을 진행한다. 샤오미 스마트폰으로 촬영한 인생샷을 샤오미코리아 공식 인스타그램 이벤트에 업로드하면 누구나 참여할 수 있다.
기종에 관계 없이 참여할 수 있으며, 참여자 중 추첨을 통해 소정의 굿즈가 제공된다.
