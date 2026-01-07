“선한 영향력”…알바 중 80대 살린 고교생들 포상 받았다
HD현대중, 윤재준·문현서군에 장학금 등 전달
식당에서 의식을 잃고 쓰러진 80대 손님을 심폐소생술(CPR)로 구한 고등학생 2명이 포상을 받았다.
HD현대중공업은 울산 대송고 2학년 윤재준군과 화암고 2학년 문현서군을 전날 초청해 대표이사 표창장과 장학금을 전달했다고 7일 밝혔다.
HD현대중공업은 또 두 학생을 위해 야드 투어를 진행하는 한편 조선소에서 발생할 수 있는 위험한 상황들에 대처하기 위한 안전 체험 프로그램도 소개했다.
HD현대중공업은 윤군이 자사 직원 윤형민 기사(안전보건지원부 특수구조대원)의 자녀인 것을 확인하고, 이들을 초청했다.
친구 사이인 두 사람은 지난달 28일 오후 1시30분쯤 울산 동구 일산지회센터 식당에서 주말 아르바이트를 하던 중 “119, 119”라며 다급히 외치는 소리를 들었다.
지인들과 함께 식사를 하던 A씨가 갑자기 의식을 잃고 쓰러진 것이다. 이들은 곧장 달려가 A씨를 바닥에 눕히고는 고개를 젖혀 기도를 확보한 뒤 호흡이 거의 없는 것을 확인하고는 흉부를 압박하기 시작했다.
2분 정도 지난 뒤 A씨는 의식을 되찼았고, 출동한 119구급대에 의해 병원으로 이송됐다.
윤군은 “이번 일을 통해 가족들이 저를 자랑스러워하고 뿌듯해하는 모습을 보니 정말 기쁘다”면서 “특수구조대원으로서 회사와 직원 안전을 지키는 아버지가 존경스럽다”고 밝혔다.
윤군은 자신의 선행이 알려졌을 당시 “HD현대중공업 사내 특수 구조대원인 아버지를 따라 어려서부터 심폐소생술을 10번 가까이 배운 것 같다. 학교에서 배운 안전 교육도 도움이 됐다”며 “실제 상황에서 당황하지 않고 잘 대처해서 정말 기쁘다”고 말했었다.
HD현대중공업 관계자는 “두 학생의 침착하고 책임감 있는 행동은 안전을 준비하고 대하는 마음가짐이 실제 상황에서 얼마나 중요한지 보여준다”며 “안전 문화를 만들어 선한 영향력이 지역에 널리 확산할 수 있도록 앞장서겠다”고 다짐했다.
