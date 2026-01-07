인천시, 집합건물 갈등 해결 위한 관리지원단 운영
인천시는 지난 2023년 7월부터 집합건물 관리지원단 운영을 통해 총 140건의 집합건물 관련 민원을 상담·지원했다고 7일 밝혔다.
인천 남동구 한 오피스텔에서는 시행사 지정 관리업체가 관리비 내역을 투명하게 공개하지 않아 발생한 입주민 간 갈등을 집합건물 관리지원단을 통해 해결했다. 집합건물 관리지원단은 집회 소집 절차와 관리업체 변경 방법 등을 안내해 입주민들이 합리적이고 공정한 관리체계를 구축하도록 지원했다.
계양구 한 상가에서는 누수 발생에 따른 하자 처리 절차를 문의한 소유자를 대상으로 국토교통부 하자심사·분쟁조정위원회 하자 판정 신청 절차 등을 안내했다. 이후 하자 판정 과정에서 소유주와 시공사 간 협의가 원활히 이뤄지며 분쟁으로 확대되지 않고 누수 발생 문제가 해결될 수 있었다.
이들 민원처럼 집합건물은 구조적 특성상 다수의 구분소유자가 공용공간을 함께 사용하기 때문에 주차장 이용, 관리비 공개, 관리인 선임, 하자보수 등을 둘러싼 갈등이 빈번하게 발생한다. 이에 전문적인 법률·행정 지원이 필요하다는 시민 요구가 지속적으로 제기돼 왔다.
시는 변호사, 회계사, 건축사, 주택관리사, 노무사 등 총 30명의 분야별 전문가로 구성된 집합건물 관리지원단을 운영해 갈등 해결을 돕고 있다. 지원 대상은 오피스텔, 상가, 150세대 미만 공동주택 등 ‘집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률’ 적용 건물이다.
특히 집합건물 관리지원단은 전문가가 직접 현장을 방문해 문제 원인을 점검하고 신청인 입장에서 실효성 있는 해결 방안을 제시하는 등 현장 중심의 밀착 지원을 한다. 또 매월 첫째·셋째주 인천시청 열린상담실에서 전문가 무료 상담실을 운영해 시민들은 비용 부담 없이 전문적인 상담을 받을 수 있다.
이지연 시 건축과장은 “집합건물 관리지원단 운영을 통해 관리 경험이 부족한 시민들도 실질적인 도움을 받을 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 시민들이 건축물 관리·운영 과정에서 겪는 불편을 최소화할 수 있도록 현장 중심의 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.
