ramyeon·sunbae·officetel…옥스퍼드사전에 K단어 8개 추가

해녀·빙수·아줌마·찜질방·코리안 바비큐 등도 올라

서울 시내 한 대형마트에 오뚜기 진라면이 진열돼 있다. 연합뉴스

옥스퍼드영어사전에 한 번 들어간 단어는 시간이 지나 단어가 쓰이지 않아도 지워지지 않고 영원히 남는다”며 “글로벌 언어인 영어에 흔적을 남기는 게 후대에 중요한 의미가 있다”고 의의를 설명했다. 이어 “