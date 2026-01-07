“또 역대 최대”…서울 아파트 시가총액 1800조원 돌파
집값 상승에 지난해 말 서울 아파트 매매 시가총액이 1800조원을 넘어서며 역대 최대치를 기록했다.
7일 부동산 정보업체 부동산R114에 따르면 지난달 25일 기준 서울 아파트 매매 시가총액은 1832조3154억원으로 집계됐다.
전월 대비 0.8%(약 14조7000억원) 증가한 수치다. 1년 전인 2024년 말(1624조4016억원)과 비교하면 207조9000억원(12.8%) 이상 늘었다.
서울 아파트 매매 시가총액은 임대를 제외한 매매 가능 아파트 약 170만 가구의 평균 시세를 합산해 산출된다.
유형별로 보면 일반 아파트 시가총액은 1468조7000억원으로 전월 대비 0.5% 증가했다. 재건축 아파트는 363조6000억원으로 1.9% 늘며 상대적으로 높은 상승률을 보였다.
자치구별로는 강남구가 331조4000억원으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 송파구(236조1000억원), 서초구(222조2000억원) 순이었다. 이 밖에 양천구(97조4000억원), 강동구(86조8000억원), 성동구(82조6000억원) 등도 상위권에 이름을 올렸다.
전문가들은 서울 신축 아파트를 중심으로 한 수요 쏠림이 시가총액 증가의 핵심 배경이라고 진단한다. 윤지해 부동산R114 연구위원은 “서울에서 신축 아파트 선호가 강해지면서 신축 프리미엄이 가격에 반영됐고, 이 영향이 인근 구축 아파트까지 확산됐다”며 “공급이 제한된 상황에서 특정 지역과 상품으로 수요가 집중되는 구조가 이어지고 있다”고 말했다.
