美 행정부 이어 의회도 “한국 온라인 플랫폼 법안 우려…중국에 유리”

미 의회, 한국 플랫폼 법안에 대한 초당적 우려 반영

미국 워싱턴DC의 연방의회. 연합뉴스스

상·하원 세출위원회가 단일 합의안 도출을 마친 만큼 이변이 없는 한 본회의를 통과해 대통령 서명까지 거칠 것으로 전망된다.