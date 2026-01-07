美 행정부 이어 의회도 “한국 온라인 플랫폼 법안 우려…중국에 유리”
미 의회, 한국 플랫폼 법안에 대한 초당적 우려 반영
미국 연방 의회가 최근 공개한 2026년 회계연도 상무·법무·과학 예산안 부수 보고서에 한국 정부의 플랫폼 규제 법안을 비판했던 초안의 내용이 그대로 포함된 것으로 나타났다.
5일(현지시간) 하원 세출위원회는 보도자료를 통해 상무·법무·과학(CJS) 예산안을 포함한 3개 부문 예산안에 대해 상·하원 양원 및 양당 간 최종 합의를 마쳤다고 밝혔다. 이번 합의안은 지난해 9월 발간된 하원 예산 부수 보고서(H. Rept. 119-272)의 내용을 원칙적으로 수용하기로 했다.
이에 따라 9월 보고서에 명시됐던 “한국이 검토하고 있는 온라인 플랫폼 법안이 미국 기술 기업을 대상으로 하고 있어 중국 경쟁사에 유리하게 작용할 수 있다는 점을 우려하고 있다”는 문구가 그대로 담겼다. 또 위원회는 “무역대표부(USTR)가 해당 입법이 미국 기술 기업과 대외 정책 이익에 미치는 부정적 영향, 그리고 이런 영향에 대응하기 위한 조치사항을 본 법안 시행일로부터 60일 이내에 위원회에 보고할 것”을 지시했다.
당초 초안에 담겼던 문구가 상·하원 및 양당 조정 과정에서도 삭제되지 않으면서 의회 전체의 초당적 입장이 된 것이다. 상·하원 세출위원회가 단일 합의안 도출을 마친 만큼 이변이 없는 한 본회의를 통과해 대통령 서명까지 거칠 것으로 전망된다.
의회의 이런 입장은 도널드 트럼프 행정부 고위 당국자들이 한국의 디지털 플랫폼 규제를 무역 장벽으로 지목하며 우려를 표명해 온 흐름과 일치한다. 미 국무부는 더불어민주당 주도로 최근 국회를 통과한 정보통신망법 개정안과 관련해 “한국은 디지털 서비스에 불필요한 장벽을 두어서는 안 된다”는 공식 입장을 밝힌 바 있다.
