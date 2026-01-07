“사과드린다”…‘하청직원 폭행 논란’ 호카 총판사 대표 사퇴
러닝화 브랜드 호카(HOKA) 국내 총판사인 조이웍스앤코 대표가 하청업체 직원들을 폭행한 데 사과하고 자리에서 물러난다.
조이웍스앤코는 “조성환 조이웍스앤코 대표는 이번 사건에 대해 전적으로 본인 잘못임을 인정하고, 대표이사직에서 사퇴하며 경영 일선에서 물러나겠다는 뜻을 밝혔다”고 7일 전했다.
조 대표는 자신 명의 사과문을 내고 “제 부적절한 행동으로 인해 많은 분께 큰 분노와 실망을 드린 점, 고개 숙여 진심으로 사과드린다”며 “이번 사건은 전적으로 저 개인의 잘못이고, 정당화될 수 없는 저의 불찰”이라고 말했다.
이어 “어떤 이유로도 물리력 행사가 정당화될 수 없다는 것을 잘 알고 있음에도 순간의 감정을 추스르지 못하고 돌이킬 수 없는 잘못을 저지르게 됐다”면서 “제 경솔한 행동으로 상처를 입으신 분들께 진심으로 사과드린다”고 덧붙였다.
조 대표가 서울 성동구 성수동 폐교회 건물로 하청업체 대표와 직원들을 불러내 폭행하고 폭언한 게 여러 매체를 통해 보도되면서 사회적인 논란이 일었다.
이에 소비자들 사이에서는 호카 불매 움직임이 나타나고 있다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
