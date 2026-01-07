남양주서 60대 몰던 1t 트럭 상가로 돌진…1명 부상
경기 남양주의 한 건물 주차장에서 출차하던 1t 트럭이 건물 출입구로 돌진해 1명이 다치는 사고가 났다.
7일 오후 5시37분쯤 경기 남양주시 화도읍에 위치한 한 건물 주차장에서 A씨(60대)가 몰던 1t 트럭이 건물 출입문을 들이받았다.
이 충격으로 건물 출입구 구조물 일부가 파손됐으며, 현장 근처에 있던 B씨(30대)가 허리 등에 통증을 호소해 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받았다.
목격자 등에 따르면 사고는 주차장에 정차해 있던 트럭이 주차장을 빠져나오던 중 갑자기 속도를 내며 건물 쪽으로 돌진하면서 발생한 것으로 알려졌다.
경찰은 운전자 A씨의 운전 조작 미숙으로 사고가 났을 가능성에 무게를 두고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
