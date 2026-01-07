모두투어, KBO 김태균과 ‘사이판 유소년 야구 캠프’ 운영
내달 1~6일 초등 4~6학년 15명 내외 소규모 정예로 훈련·교류·체험
모두투어는 KBO 리그를 대표하는 레전드 타자 김태균과 함께하는 ‘사이판 유소년 야구 캠프’를 오는 2월 1~6일 운영한다고 7일 밝혔다.
이번 캠프는 모두투어가 직접 기획한 유소년 스포츠 테마 프로그램으로, 실전 역량 강화에 최적화된 맞춤형 코칭·트레이닝과 교류전을 중심으로 구성하는 동시에 사이판 현지 문화 체험과 관광 일정까지 더해 ‘훈련과 성장, 여행의 즐거움’을 한 번에 경험할 수 있도록 설계한 것이 특징이다. 참가 대상은 초등학교 4~6학년 유소년 선수 15명 내외다. 소규모 정예 운영을 통해 훈련 몰입도를 높여 실전 성과를 극대화하는 동시에 전 일정 케어를 강화해 참가 만족도를 높였다.
캠프의 핵심은 김태균이 참여하는 맞춤형 코칭과 트레이닝 프로그램이다. 참가자들은 기본기 점검부터 포지션별 훈련, 실전 감각을 높이는 트레이닝까지 단계적으로 진행하며 프로 선수의 경험과 노하우를 현장에서 직접 체득할 수 있다.
또한 사이판 현지 유소년 야구팀과의 교류전을 통해 참가자들이 낯선 환경에서도 실전 감각을 끌어올리고, 경기 속에서 스포츠맨십과 팀워크를 몸으로 익히도록 구성했다. 여기에 현지 문화 체험과 관광 프로그램을 더해 ‘훈련으로 성장하고 경험으로 넓히는’ 일정으로, 성장기 유소년 선수들이 야구 실력은 물론 시야와 자신감까지 함께 키울 수 있도록 했다.
아울러 사이판 최대 규모의 워터파크를 갖춘 올인클루시브 리조트 ‘사이판 월드리조트’의 후원으로 전 일정 사이판 월드리조트에 숙박한다. 모두투어는 항공·숙박·이동을 포함한 전 일정 운영을 체계적으로 관리해 캠프 프로그램 전반을 안정적으로 지원할 계획이다. 또한 마나가하섬 투어와 선셋 BBQ, 현지 전통 공연 관람 등 다양한 특전을 제공하고 경품 추첨 이벤트를 통해 사이판 월드리조트 숙박권도 증정할 예정이다.
모두투어 관계자는 “이번 캠프는 모두투어가 직접 기획한 유소년 스포츠 프로그램으로, 훈련의 완성도와 교류·체험 요소를 균형 있게 담아낸 것이 강점”이라며 “유소년 선수들이 더 큰 무대와 다양한 경험을 접하며 한 단계 성장할 수 있도록 현장 운영 전반을 끝까지 책임지고 향후 스포츠·체험형 콘텐츠 기반의 테마 상품을 지속 확대해 고객층별 니즈에 맞춘 차별화된 상품 기획력을 강화해 나갈 방침”이라고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
