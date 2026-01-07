백악관 “그린란드 획득 위해 미군 활용도 검토”
미국 백악관이 덴마크 자치령인 그린란드 획득을 위해 군사적 수단을 포함한 모든 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.
캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 6일(현지시간) CNN과 파이낸셜타임스(FT) 등에 보낸 성명을 통해 “도널드 트럼프 대통령은 그린란드 획득이 미국 국가 안보 최우선 과제임을 분명히 밝혀왔으며, 이는 북극 지역에서 적대국을 억제하는 데 필수적”이라고 말했다. 이어 트럼프 대통령과 참모진이 “이 중요한 외교 정책 목표를 추진하기 위한 다양한 방안을 논의 중”이라며 “물론 언제나 최고사령관이 활용할 수 있는 선택지 중 하나는 미군을 활용하는 것”이라고 덧붙여 군사적 개입 가능성도 시사했다.
트럼프 대통령은 취임 이후 그린란드에 대한 미국의 관할권을 지속적으로 주장해왔다. 지난해 3월에는 JD 밴스 부통령이 직접 그린란드의 미군 기지를 방문해 덴마크 정부의 과소 투자를 공개적으로 비난하며 영유권 주장에 힘을 싣기도 했다.
그린란드는 북미 대륙과 인접한 지정학적 요충지이자 희토류 등 핵심 광물 자원이 풍부한 곳으로 꼽힌다. 전문가들은 트럼프 대통령이 과거 제임스 포크나 윌리엄 매킨리 대통령 시절의 영토 확장을 모델 삼아 그린란드 병합을 추진하는 것으로 보고 있다.
덴마크와 국제사회는 즉각 반발하고 나섰다. 덴마크 총리는 지난 4일 “그린란드는 매물이 아니다”라고 일축하며 트럼프 대통령에게 위협적인 언사를 중단할 것을 강력히 촉구했다.
유럽연합(EU)과 프랑스 등 주요 유럽 국가들도 덴마크와 그린란드에 대한 지지 입장을 표명하며 미국의 일방적인 행보를 견제하고 있다.
외교가에서는 트럼프 행정부가 실제로 그린란드 병합을 강행할 경우, 베네수엘라 사태 때보다 훨씬 심각한 국내외적 역풍에 직면할 수 있다는 우려가 제기된다.
