“주사기 말고 알약”…임상 진입 비만 치료제 거의 절반은 ‘먹는 약’
임상시험 단계의 비만 치료제가 157개에 달하며, 이 중 43%는 복용 편의성을 높인 경구용(먹는 약)인 것으로 나타났다.
7일 글로벌 헬스케어 시장조사기관 아이큐비아(IQVIA)가 발표한 보고서에 따르면 전 세계 비만 치료제 지출액은 2024년 기준 300억 달러(약 43조원)를 넘어섰다. 이는 2020년 대비 무려 10배 이상 폭증한 수치다.
보고서는 지속적인 공급 부족 사태에도 불구하고 폭발적인 대중적 수요가 시장 성장을 견인했다고 분석했다. 특히 최근 비만 치료제 열풍은 기존 제약산업의 신약 출시 공식을 완전히 뒤흔드는 현상으로 평가받고 있다.
이제 시장은 단순한 공급 부족 해소를 넘어 더욱 정교한 기술경쟁 단계로 진입하고 있다. 현재 임상 단계에 있는 157개의 신약 파이프라인에는 60개 이상의 다양한 작용 기전이 적용됐으며, 이 중 7개의 후보 물질은 상용화 직전 단계인 임상 3상을 진행 중이다.
가장 눈에 띄는 변화는 투약 방식의 혁신이다. 전체 개발 파이프라인의 43%가 ‘경구용 제제’로 개발되고 있다. 향후 시장이 주사제 중심에서 환자 편의성을 극대화한 경구제 및 장기 지속형 제제로 재편될 것을 예고했다.
경쟁 양상도 달라질 전망이다. 과거에는 단순한 체중 감량 효과가 핵심이었다면 앞으로는 동반 질환 치료효과가 승패를 가를 것으로 보인다.
보고서는 노보 노디스크가 심혈관계 위험 감소 효과를 입증한 것처럼 지방간이나 심부전 등 특정 질환에 대한 임상 데이터가 약물 선택의 핵심 기준이 될 것이라고 내다봤다.
성공적인 시장 안착을 위해서는 의료 인프라 구축이 시급하다는 지적도 나왔다. 영국 등 선진 시장에서도 의료진의 인식 부족과 시스템 미비가 처방 확대를 가로막는 병목 현상으로 지목되고 있기 때문이다.
아이큐비아는 “제약사들은 제품 출시 2년 전부터 의료진 교육과 시스템 준비에 착수해야 하며, 실제 처방 데이터(RWE)를 지속해서 모니터링해 전략을 수정해 나가야 한다”고 제언했다.
