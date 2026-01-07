美 백악관 “그린란드 확보 위해 미군 활용도 가능한 선택지”
도널드 트럼프 미국 행정부가 6일(현지시간) 덴마크령 그린란드 병합을 위해 군사수단도 선택지가 될 수 있다는 입장을 밝혔다.
백악관은 이날 트럼프 대통령의 그린란드 병합 발언에 대한 국민일보 서면 질의에 캐럴라인 레빗 대변인 명의의 성명을 통해 “트럼프 대통령과 참모진은 이 중요한 외교 정책 목표를 달성하기 위해 다양한 옵션을 논의 중”이라며 “미군(U.S. Military)의 활용 역시 최고통수권자의 재량에 따라 언제든 고려될 수 있는 선택지”라고 답했다. 그러면서 “트럼프 대통령은 그린란드를 확보하는 것이 미국의 국가 안보에 있어 우선순위라는 점을 분명히 밝혀왔으며 이는 북극 지역에서 우리의 적들을 억제하는 데 있어 매우 중요하다”고 주장했다.
백악관의 이날 입장은 유럽 7개국이 미국의 그린란드 병합 발언을 비판하는 성명을 낸 뒤에 나왔다. 영국과 프랑스, 독일, 이탈리아, 폴란드, 스페인, 덴마크 등 7개국은 이날 공동성명을 내고 “그린란드는 그린란드 주민의 것으로 덴마크와 그린란드 관련 사안을 결정하는 주체는 오직 덴마크와 그린란드뿐”이라고 밝혔다. 그린란드는 현재 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국인 덴마크의 자치령이다.
트럼프의 최측근인 스티븐 밀러 백악관 정책 담당 부비서실장은 전날 CNN 방송 인터뷰에서 미국의 그린란드 병합을 위해 무력 사용이 가능한지를 묻자 “그린란드의 미래를 두고 미국과 군사적으로 싸우려는 나라는 없을 것”이라고 답한 바 있다. 앞서 그의 아내인 케이티 밀러도 소셜미디어에 성조기로 된 그린란드 지도와 함께 “머지않아(SOON)”라는 문구를 올리기도 했다.
트럼프는 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 압송 이후 남반구의 미국 지배력을 강조하며 그린란드 병합을 수차례 언급했다. 트럼프는 지난 4일 시사지 디애틀랜틱과의 인터뷰에서 그린란드에 대해 “러시아와 중국 선박들에 둘러싸여 있다”며 “우리에게 그린란드가 필요하다”고 말했다. 트럼프는 최근 기자회견에서도 “광물을 위해서가 아니라 국가 안보를 위해 그린란드가 필요하다”고 말했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사