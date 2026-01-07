고교생 절반 하루에 6시간도 못자는 이유…“공부하느라”
대한민국 일반계 고등학생 2명 중 1명은 과도한 학업 부담으로 인해 하루 6시간도 채 자지 못하는 것으로 나타났다.
수면 부족뿐만 아니라 학생들이 느끼는 불행과 자살 충동의 가장 큰 원인 역시 학업 문제인 것으로 조사됐다.
7일 한국청소년정책연구원이 발표한 ‘한국 아동·청소년 인권실태 기초분석보고서’에 따르면 2024년 기준 전국 일반고 재학생 2258명 중 46.7%가 하루 수면 시간이 6시간 미만이라고 응답했다.
구체적으로 살펴보면 ‘5시간 이상 6시간 미만’이 29.7%로 나타났으며, ‘5시간 미만’이라는 응답도 17.0%에 달했다.
‘6시간 이상 7시간 미만’은 30.8%로 가장 많았으나, 성장기 청소년 권장 수면 시간인 ‘8시간 이상’을 충족하는 학생은 고작 5.5%에 불과했다. 일반고생들의 전체 평균 수면 시간은 6.0시간으로 집계됐다.
잠이 부족한 주된 이유는 단연 ‘공부’였다. ‘온라인 강의·숙제 등 가정 학습’ 때문이라는 응답이 25.5%로 가장 많았고, ‘학원·과외’(19.3%), ‘야간자율학습’(13.4%) 등 학업 관련 일정이 뒤를 이었다.
과도한 학습 노동은 학생들의 정신건강을 심각하게 위협하고 있었다. 일반고 학생 10명 중 3명(30.5%)은 최근 1년 내 자살을 생각해 본 적이 있다고 답했다.
극단적 선택을 떠올린 주된 이유로는 절반에 가까운 46.4%가 ‘성적 및 학업 부담’을 꼽았으며, ‘진로에 대한 불안’(25.2%)이 그 뒤를 이었다.
이는 상대적으로 입시 부담이 덜한 특성화고 학생들과 대조적이다. 특성화고 학생 중 자살을 생각한 비율은 23.3%로 일반고보다 6.2%포인트 낮았고, 그 이유로 학업을 꼽은 비율 역시 23.6%에 그쳐 일반고와 20%포인트 이상의 격차를 보였다.
스스로 ‘행복하지 않다’고 느끼는 일반고 학생은 19.5%로 조사됐다. 불행의 원인 역시 ‘성적과 학업 부담’(54.9%)이 압도적인 1위를 차지했으며, ‘진로 불안’(24.0%)이 2위였다.
또 일반고 학생의 38.7%는 학업 중단을 고려해 본 적이 있는 것으로 나타났다. 학교를 그만두고 싶은 이유로는 ‘귀찮고 아무것도 하기 싫어서’(25.1%), ‘공부하기 싫어서’(22.6%), ‘성적이 좋지 않아서’(21.6%) 순으로 응답해 무기력감과 학습 피로도가 심각한 수준임을 보여줬다.
한명오 기자
