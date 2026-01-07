트럼프 “중간선거 지면 탄핵 당한다”…공화당 연찬회에서 선거 승리 역설
도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시간) “중간선거에서 반드시 승리해야 한다. 만약 승리하지 못한다면 그들은 나를 탄핵할 이유를 찾아낼 것이고 나는 탄핵당할 것”이라고 말했다.
트럼프는 이날 워싱턴DC 트럼프·케네디센터에서 열린 공화당 하원의원 연찬회 연설에서 올 10월 실시되는 중간선거 승리 필요성을 역설하며 “여러분은 훌륭한 공약을 많이 보유하고 있다. 이를 반드시 활용해야 한다”고 강조했다. 국경 단속 등 트럼프 행정부의 정책을 적극적으로 홍보해야 한다는 취지다.
트럼프는 특히 중간선거에서 이기기 위해 건강보험을 의제화해야 한다고 주장했다. 그는 “건강보험은 우리의 문제가 아니었지만 이제는 우리의 문제가 돼야 한다”며 “돈이 거대 기업과 보험사에 가지 않도록 해야 한다. 국민이 직접 건강보험을 구매할 수 있도록 국민에게 돈이 직접 가야 한다”고 말했다. 지난달 공화당 주도로 오바마케어(건강보험개혁법) 보조금 지급 연장이 폐지되면서 미국인들의 의료비가 폭등할 것이라는 전망이 나오고 있다. 트럼프는 그동안 오바마케어 보조금이 보험회사에만 이득이 된다는 주장을 이어왔다.
트럼프는 이날도 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 압송 작전에 대해 “전술적으로 훌륭했고 놀라운 일이었다”며 “미국이 다시 한번 지구상에서 가장 강력하고 치명적이며 정교하고 두려운 군대를 보유하고 있음을 증명했다. 아무도 우리를 이길 수 없다”고 강조했다. 이어 “우리는 한 명도 희생되지 않았는데 상대(베네수엘라)는 많은 이들이 죽었다. 불행하게도 주로 쿠바인 병사들이 죽었다”고 말했다.
트럼프는 또 베네수엘라 측이 미군의 기습 작전을 알고 있었음에도 작전이 성공했다는 점을 거론하며 “그것(작전)은 정말 탁월했다. 거의 나라 전역의 전기가 꺼졌다”고 덧붙였다.
그는 마두로에 대해 “그는 폭력적인 인물이다. 일어나서 내 춤(YMCA 노래에 맞춰 추는 트럼프 특유의 춤)을 조금 따라 하려고 했다”며 “그는 폭력적이고 수백만 명을 죽였다. 고문도 자행했다”고 말했다. 마두로는 체포 작전 직전인 지난달 말 친정부 집회 현장에서 음악에 맞춰 춤을 추는 등 여유를 부린 바 있다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사