이 대통령, 3박 4일 국빈방중 마무리…상하이 임시정부 청사 방문
이재명 대통령이 7일(현지시간) 중국 상하이 일정을 끝으로 3박 4일간의 국빈 방문을 마무리하고 귀국길에 오른다.
순방 마지막 날 일정은 미래 경제 협력과 양국 공통의 역사적 유대감을 다지는 데 집중된다.
이 대통령은 이날 오전 상하이에서 열리는 ‘한중 벤처 스타트업 서밋’에 참석해 공식 일정을 소화한다.
이 대통령은 현장에서 기술 혁신을 주도하고 있는 한중 양국 청년 기업가들과 만나 현장의 목소리를 듣고 교류 협력 방안을 논의할 예정이다.
이어 상하이 대한민국 임시정부 청사를 방문해 독립운동가들의 희생과 헌신을 기린다.
이는 앞서 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 양국의 공통 분모인 ‘국권 회복의 역사’를 부각하며 한중관계의 전면적 복원 의지를 다진 것과 맥을 같이하는 일정이다.
이로써 이 대통령은 3박 4일간의 방중 일정을 모두 마치게 된다.
이번 순방 기간 이 대통령은 시진핑 주석을 비롯해 리창 국무원 총리, 자오러지 전국인민대표회의 상무위원장 등 중국 최고 지도부 1·2·3인자를 잇달아 만나 경제 협력과 한반도 평화·안정 등 핵심 현안을 포괄적으로 논의했다.
특히 경제 분야에서는 9년 만에 ‘한중 비즈니스 포럼’이 개최되는 성과를 거뒀다. 양국 주요 기업인들이 대거 참석한 이 포럼에서는 인공지능(AI) 등 첨단 기술부터 엔터테인먼트 산업에 이르기까지 미래 먹거리를 위한 구체적인 협력 방안이 모색됐다.
