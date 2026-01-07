[속보] “마이크론 10%↑” 뉴욕증시, 상승 마감…다우·S&P ‘사상 최고치’
새해 들어서도 인공지능(AI) 산업이 주도하는 강력한 성장세에 힘입어 뉴욕증시가 일제히 상승 마감했다. 다우지수와 S&P 500 지수는 나란히 사상 최고치를 갈아치웠다.
6일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 484.90포인트(0.99%) 오른 49,462.08에 거래를 마쳤다. 다우지수가 종가 기준으로 49,000선을 돌파한 것은 이번이 처음이다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 42.77포인트(0.62%) 상승한 6944.82를 기록하며 역시 사상 최고치를 경신했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수도 전장보다 151.35포인트(0.65%) 오른 23,547.17에 장을 마감했다.
이날 시장은 AI 반도체 관련주의 약진이 두드러졌다. 미국 최대 메모리 반도체 기업 마이크론 테크놀로지는 전 거래일 대비 10% 급등하며 상승장을 주도했다.
이날 마이크론의 급등세에 대해 미 경제매체 CNBC는 “올해 AI 칩 수요 폭증으로 인해 메모리 반도체 가격이 전년 대비 40% 가까이 상승할 것이라는 시장 전망이 주가를 끌어올렸다”고 분석했다.
최근 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 메모리 기업들이 HBM 가격 인상을 예고하면서 마이크론 역시 수혜를 입을 것이란 기대감이 반영됐다.
반면, 전기차 선두주자 테슬라는 악재가 겹치며 4.1% 급락했다. 테슬라의 주가 하락은 경쟁 심화 우려 때문으로 해석된다.
이날 엔비디아(NVIDIA)가 ‘CES 2026’ 프레젠테이션에서 개인용 차량과 로보택시를 위한 자율주행 시스템 개발 계획을 발표하면서, 테슬라의 자율주행 기술 독점력이 약화될 것이라는 우려가 커졌다. 여기에 지난해 4분기 인도 실적이 시장 기대치에 미치지 못했다는 점도 주가에 부담으로 작용했다.
빅데이터 분석 기업 팔란티어 테크놀로지스는 AI 소프트웨어 수요 증가 기대감에 3.3% 상승했다. 월가 주요 투자은행(IB)이 팔란티어의 인공지능 플랫폼(AIP) 경쟁력을 높이 평가하며 강력한 매수 추천을 내놓은 것이 호재로 작용한 것으로 보인다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사