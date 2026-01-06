靑 “샤오미 셀카는 정상회담 백미”…李 “판다 한쌍 대여” 부탁

이재명 대통령 부부와 시진핑 국가주석 부부가 지난 5일 중국 베이징 인민대회당에서 국빈만찬 후 샤오미폰으로 기념촬영을 하고 있다. 이재명 대통령 SNS 캡처

이번 정상회담의 백미로 꼽히는 샤오미 셀카는 이 대통령이 직접 아이디어를 낸 것”이라고 소개했다.

강 대변인은 “이 대통령은 방중에 앞서 지난 경주 APEC 당시 시 주석에게 선물 받은 샤오미 휴대전화를 개통해 달라고 참모들에게 지시했다”며 “세계 정상과 공감하며 위트와 재치로 마음을 여는 이 대통령 특유의 감성 외교, 스마일 외교가 새로운 한·중 외교를 환하게 열어가기를 기대한다”고 말했다.

강유정 청와대 대변인이 6일 중국 상하이 프레스센터에서 브리핑을 하고 있다. MBC 유튜브 화면 캡처

이 대통령은 정상회담에서 “한국과 중국은 가까운 이웃으로 상생이 절실하다면서 혐중·혐한 정서의 해결이 매우 중요하다”면서 “양국 국민의 정서 회복을 위해 바둑 대회나 축구 대회를 열고, 특히 판다 한 쌍을 제2호 국가거점 동물원인 광주 우치동물원에 대여해 달라”고 제안했다고 강 대변인은 전했다.

이에 시 주석은 “바둑이나 축구 교류에 문제가 없다. 석자 얼음이 한 번에 녹지 않고, 과일은 익으면 저절로 떨어진다”며 양국 관계 개선을 위한 노력을 강조했다고 강 대변인이 전했다.

보기 위해 한국인들이 많이 오시면 좋겠다