靑 “샤오미 셀카는 정상회담 백미”…李 “판다 한쌍 대여” 부탁

靑 “샤오미 셀카는 정상회담 백미”…李 “판다 한쌍 대여” 부탁
청와대가 이재명 대통령이 5일 열린 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담 과정에서 ‘셀카’ 사진을 찍은 것은 이 대통령 개인의 아이디어였다고 밝혔다.
강유정 청와대 대변인은 6일 오후 중국 상하이 현지 브리핑에서 제2차 한·중 정상회담 뒷얘기를 전하면서 “이번 정상회담의 백미로 꼽히는 샤오미 셀카는 이 대통령이 직접 아이디어를 낸 것”이라고 소개했다.
강 대변인은 “이 대통령은 방중에 앞서 지난 경주 APEC 당시 시 주석에게 선물 받은 샤오미 휴대전화를 개통해 달라고 참모들에게 지시했다”며 “세계 정상과 공감하며 위트와 재치로 마음을 여는 이 대통령 특유의 감성 외교, 스마일 외교가 새로운 한·중 외교를 환하게 열어가기를 기대한다”고 말했다.
강 대변인은 “한국에서 개통한 샤오미 휴대전화로 환영 꽃다발 사진을 찍어 시 주석에게 보내려는 생각이 있었는데, 순간적으로 셀카를 찍자고 제안했고 시 주석이 바로 (프레임 안에) 들어와서 함께 셀카를 찍는 장면이 연출된 것”이라며 “미리 기획한 것은 아니고 대통령이 순간적으로 지혜를 발휘했다”고 설명했다.
이 대통령은 또 시 주석에게 판다 한 쌍을 대여해달라고 부탁했다고 한다.
이 대통령은 정상회담에서 “한국과 중국은 가까운 이웃으로 상생이 절실하다면서 혐중·혐한 정서의 해결이 매우 중요하다”면서 “양국 국민의 정서 회복을 위해 바둑 대회나 축구 대회를 열고, 특히 판다 한 쌍을 제2호 국가거점 동물원인 광주 우치동물원에 대여해 달라”고 제안했다고 강 대변인은 전했다.
이에 시 주석은 “바둑이나 축구 교류에 문제가 없다. 석자 얼음이 한 번에 녹지 않고, 과일은 익으면 저절로 떨어진다”며 양국 관계 개선을 위한 노력을 강조했다고 강 대변인이 전했다.
최근 중국에 반환된 판다 ‘푸바오’의 재대여에 대한 구체적인 논의는 없었지만 시 주석은 “푸바오를 보기 위해 한국인들이 많이 오시면 좋겠다”고 말했다고 한다.
이 대통령은 또 “한·중 정상회담을 하니 한국 주가가 최고치를 기록했다”고도 말했다.
한편, 이 대통령이 서해 구조물과 관련한 문제를 제기하자 시 주석은 관심 있게 청취했다고 한다.
이와 관련해 강 대변인은 “시 주석은 서해 구조물에 대해 인지를 잘 못하고 계셨던 것 같다”며 “한·중 관계 발전을 위해 서해가 공영의 바다가 돼야 한다는 것이 우리 입장이고, 이에 공감대가 이뤄져 실무적으로 얘기하자는 데까지 진척이 됐다”고 설명했다.
상하이=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
