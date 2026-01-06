‘언론인 구금·거리엔 민병대’…베네수엘라, 여론통제 강화
미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포한 이후 베네수엘라 정부가 반정부 여론 억압에 착수했다. 언론인을 구금하고 거리 곳곳에 무장 민병대를 배치해 시민들을 감시하고 있다.
5일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 이날 수도 카라카스 거리에는 총기를 든 친마두로 무장세력 ‘콜렉티보’가 배치됐다. 인권 활동가들은 이들이 곳곳에 검문소를 설치하고 시민들의 휴대전화를 검사해 마두로 대통령 축출을 지지하거나 반정부 움직임이 의심되는 이들을 체포하고 있다고 FT에 전했다.
콜렉티보는 마두로 정권의 강경파 핵심 인사이자 경찰을 총괄하는 디오스다도 카베요 내무부 장관의 통제를 받는 것으로 알려졌다.
언론 탄압도 이어지고 있다. 베네수엘라 언론노조는 외국 언론사 소속 기자 11명을 포함해 최소 14명의 언론인과 미디어 종사자가 수 시간 동안 당국에 구금됐다가 석방됐다고 밝혔다. 이중 대다수는 델시 로드리게스 부통령이 임시 대통령으로 취임한 국회의사당 인근에서 붙잡힌 것으로 나타났다.
베네수엘라 정부는 마두로 대통령이 미국으로 압송된 지난 3일 자로 발효된 ‘외란 비상사태’ 포고령을 이날 관보에 게재했다. 또 이에 따라 베네수엘라 영토에 대한 미국의 무력 공격을 홍보하거나 지지하는 사람들을 즉시 수색·체포할 수 있는 권한을 얻었다.
베네수엘라 야권을 대표하는 마리아 코리나 마차도는 폭스뉴스 인터뷰에서 “현재 상황이 매우 우려스럽다”며 “미국 정부가 면밀히 주시해야 하며 민주주의로의 이행은 계속돼야 한다”고 말했다. 그는 로드리게스에 대해 “고문과 박해, 부패, 마약 밀매의 핵심 설계자 중 한 명”이라며 “러시아·중국·이란의 주요 동맹으로 신뢰할 수 없는 인물이며 베네수엘라 국민에게도 거부당하고 있다”고 비판했다.
마두로 정권은 예전부터 철권통치를 이어왔다. 시위는 폭력으로 진압했고 야당 인사들은 당국에 체포되거나 망명을 강요받았다.
마두로 체포 이후 야권 성향이 강한 카라카스 동부 지역은 무장 민병대의 감시 속에 사실상 적막 상태에 놓였다. 익명을 요청한 한 주민은 FT 인터뷰에서 “우리는 아무것도 축하할 수 없다”며 “축하하면 콜렉티보가 우리를 죽일 수도 있다”고 말했다.
