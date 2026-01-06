‘언론인 구금·거리엔 민병대’…베네수엘라, 여론통제 강화

로이터연합뉴스

5일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 이날 수도 카라카스 거리에는 총기를 든 친마두로 무장세력 ‘콜렉티보’가 배치됐다.

인권 활동가들은 이들이

시민들의 휴대전화를 검사해 마두로 대통령 축출을 지지하거나 반정부

이들을 체포하고 있다고 FT에 전했다.

베네수엘라 정부는

지난 3일 자로 발효된 ‘외란 비상사태’

포고령을

에 따라 베네수엘라 영토에 대한 미국의 무력 공격을 홍보하거나 지지하는 사람들을 즉시 수색·체포할 수 있는 권한을 얻었다.