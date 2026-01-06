이상일 용인특례시장 “용인 반도체 프로젝트, 대한민국 미래 경쟁력 직결 국가 핵심 전략사업” 강조 배경에는

“용인은 이동·남사읍 국가산단 조성 과정에서 부지 등의 예비타당성 조사 면제와 패스트트랙을 통한 각종 영향평가 신속 처리 등을 통해 1년 9개월 만에 정부 승인을 받는 등 다른 지역보다 매우 빠른 속도로 사업을 추진해 왔다”며 “2023년 3월 15일 용인을 포함해 15곳이 국가산단으로 선정됐지만, 현재 정부 승인을 받은 곳은 용인뿐”이라고 말했다.

도로·하천 분야에선 보개원삼로 확포장, 변속차로 조성 등 연계 도로사업 일정을 점검했다.