13년간 감독만 10명…맨유, 14개월만 아모림 감독 경질
잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드(맨유)가 여전히 표류하고 있다. 후벵 아모림 감독마저 부임 14개월 만에 경질됐다. 알렉스 퍼거슨 감독이 떠난 후 13년간 벌써 여섯 번째 사령탑 교체다.
맨유 구단은 5일(현지시간) 아모림 감독이 감독직에서 물러난다고 발표했다. 구단은 “팀이 리그 6위에 머물러 있는 상황에서 지금이 변화를 택해야 할 시점이라고 판단했다”며 “리그 최고의 성적을 거둘 기회가 될 것”이라고 설명했다. 임시 감독은 대런 플레처 유스팀 코치가 맡는다.
2024년 11월 ‘차세대 명장’으로 주목받던 아모림 감독의 부임은 큰 기대를 모았다. 하지만 아모림 체제에서 맨유는 63경기 25승15무23패, 승률 39.7%에 그쳤다. 앞서 성적 부진으로 경질된 에릭 텐하흐 전 감독(56.3%)보다도 한참 낮다. 지난 시즌엔 역대 구단 최저 승점(42점)으로 리그 15위로 떨어졌다. 마테우스 쿠냐, 브라이언 음뵈모 등을 대거 영입한 올 시즌도 6위에 머물고 있다.
아모림 감독은 전술 유연성과 선수 영입 문제를 놓고 구단과 이견을 보여왔다. 그는 “교황이 와도 바꿀 수 없다”며 스리백 전술을 고수했고, 그에 맞는 선수를 영입하지 못하는 데 대한 불만을 드러냈다. 지난 2일 “3-4-3 전술을 펼치려면 더 많은 선수와 투자가 필요한데, 그런 일이 일어나지 않을 거라는 점을 이해하기 시작했다”며 구단을 에둘러 비판하기도 했다.
갈등은 끝내 수면 위로 드러났다. 아모림 감독은 전날 리즈 유나이티드전이 끝난 뒤 “나는 코치가 아니라 매니저로 왔다”며 구단이 지나치게 개입하는 데 대해 불만을 드러냈다. 결국 하루 만에 경질이 결정됐다. 짐 랫클리프 구단주가 부진한 성적에도 “시간이 더 필요하다”며 신임을 드러낸 지 불과 2개월여만이다.
2013년 퍼거슨 감독이 은퇴한 이후 ‘감독의 무덤’이 돼가는 모습이다. 13년간 대행을 포함해 무려 10명의 감독이 팀을 스쳐 갔다. 그 사이 리그 우승은 단 한 번도 없었다. 아모림 감독은 8개월 만에 경질된 데이비드 모예스 전 감독 다음으로 가장 짧은 재임 기간을 기록하게 됐다. 글로벌 스포츠 매체 디애슬래틱에 따르면 퍼거슨 감독이 떠난 이후 맨유는 감독 교체로만 5000만파운드(약 980억원) 이상을 지출했다.
영국 가디언은 “맨유는 두 달 전 과거의 반복적 경질로 돌아가지 않겠다고 다짐했지만 또다시 악순환에 갇혔다”고 비판했다. 맨유의 전설적인 수비수 게리 네빌은 “이제 실험은 끝나야 한다”며 “맨유는 클럽의 DNA에 맞는 감독을 선임해야 한다”고 강조했다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
