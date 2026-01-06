“DJ 공천 제안도 거절”…與 박지원이 회상한 안성기
‘국민 배우’ 고(故) 안성기가 정계 진출을 거절했던 일화가 뒤늦게 알려졌다. 당시 그는 김대중 전 대통령의 영입 제안에 “영화배우로 국민께 봉사하겠다”고 답한 것으로 전해졌다.
박지원 더불어민주당 의원은 5일 페이스북에 안성기에 대해 “이 시대의 거목”이라며 애도의 뜻을 전했다.
박 의원은 “안성기 선생은 김 전 대통령(DJ)과 특별한 교분을 가졌다”며 “DJ는 그분의 연기도 좋아하셨지만 그분의 사상과 이념을 높이 평가했다”고 밝혔다.
이어 “DJ는 고인을 영입해 국회의원으로 공천하겠다며 평소 고인과 교분 있는 저에게 영입을 지시해 호텔 커피숍에서 만나기로 약속했다”며 “(그때) 안 선생은 ‘DJ를 존경하고 따르지만 저는 영화배우로 국민께 봉사하겠다’고 저를 설득했고, 이런 보고를 받은 DJ는 ‘내 생각이 짧았다. 안성기 씨는 배우로 국민께 봉사하는 것이 옳다’며 영입 계획을 철회했다”고 설명했다.
그러면서 “고인의 명복을 빌며 유족들께도 위로의 말씀을 드린다”고 덧붙였다.
2008년에도 고인을 향한 정치권의 영입 시도가 있었다. 당시 김문수 경기도지사는 한 행사에 참석한 안성기를 소개하면서 17대 총선 때 영입을 시도했지만 두 차례나 퇴짜 맞았다고 밝힌 바 있다.
고인은 지난달 30일 심정지 상태로 순천향대학교병원에 이송돼 중환자실에서 치료를 받아왔으나 입원 엿새 만에 숨을 거뒀다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사