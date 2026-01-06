“DJ 공천 제안도 거절”…與 박지원이 회상한 안성기

6일 서울 중구 충무로 서울영화센터에 마련된 배우 고 안성기 추모공간을 찾은 시민이 헌화, 묵념하고 있다. 연합뉴스

안성기에 대해 “이 시대의 거목”이라며 애도의 뜻을 전했다.

박 의원은 “

안성기 선생은 김 전 대통령(DJ)과 특별한 교분을 가졌다”며 “DJ는 그분의 연기도 좋아하셨지만 그분의 사상과 이념을 높이 평가했다”고 밝혔다.

(그때) 안 선생은 ‘DJ를 존경하고 따르지만 저는 영화배우로 국민께 봉사하겠다’고 저를 설득했고, 이런 보고를 받은 DJ는 ‘내 생각이 짧았다. 안성기 씨는 배우로 국민께 봉사하는 것이 옳다’며 영입 계획을 철회했다”고 설명했다.