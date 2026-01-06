가장 더운 여름+짧은 장마, 제주도 기상 변화 뚜렷
제주도의 기온 상승세가 뚜렷하다. 최근 5년간 평균기온은 물론 폭염일수와 열대야 발생일수가 해마다 기록을 경신하며 기후 변화의 영향을 보여주고 있다.
제주지방기상청이 6일 발표한 ‘2025년 제주도 연 기후특성’에 따르면, 지난해 제주도 연평균기온은 17.3도로 관측 이후 두 번째로 높았다.
1위는 2024년(17.8도), 이어 2021년(17.2도), 2023년(17.1도), 1998년(16.8도), 2022년(16.7도) 순이다.
지난해는 2월과 5월을 제외한 모든 달에서 월평균기온이 평년보다 높았다. 특히 6월부터 10월까지는 역대 1~3위를 기록하며 여름과 가을 내내 고온 현상이 이어졌다.
여름철 평균기온은 26.4도로 역대 최고치를 기록했고, 가을철도 21.1도로 2위를 차지했다.
이는 북태평양 고기압 확장과 따뜻한 남서풍 유입의 영향으로 분석된다.
폭염일수는 17.8일, 열대야일수는 63일로 모두 역대 2위였다. 평년보다 폭염은 4.6배, 열대야는 2.5배 많았다.
서귀포에서는 6월 29일 역대 가장 이른 열대야가 발생했고, 제주와 서귀포 모두 10월까지 늦더위가 이어지며 가장 늦은 열대야 기록을 경신했다
강수량은 1350.8㎜로 평년보다 적었다. 장마 기간은 8.5일로, 평년 17.5일에 크게 못 미치며 역대 두 번째로 짧았다.
비는 여름철 대신 5월과 9월에 집중돼 두 달간 강수량이 연간의 44%를 차지했다.
한편 우리나라 주변 해역의 연평균 해수면 온도는 17.7도로, 최근 10년 중 두 번째로 높았다.
임덕빈 제주지방기상청장은 “2025년은 이른 폭염과 늦더위, 단기간 기상 가뭄 발생 등 이례적인 기후현상을 빈번하게 체감한 해였다”며 “앞으로 급변하는 기후 변화를 면밀히 감시·분석해 도민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
