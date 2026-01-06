산림청, 동해안·남부권 국가산불방지센터 공식 출범
산림청이 대구·경북 동해안 지역 산불 대응을 전담하는 ‘동해안 국가산불방지센터’와 부산·경남·울산 남부권 지역을 담당하는 ‘남부권 국가산불방지센터’를 정식 조직으로 출범시켰다고 6일 밝혔다.
각 센터는 평시에 산불진화 합동훈련, 산불진화인력 전문교육 등 전문성을 강화하고 산불 발생 시에는 초기 대응을 지원하는 기관으로 운영될 예정이다.
산림청은 국가산불방지센터를 범정부 거점으로 육성하는 한편 인력·장비 확충, 과학기술 기반의 대응체계 고도화를 추진한다는 방침이다.
김인호 산림청장은 “국가산불방지센터 출범은 산불 대응 체계를 현장 중심으로 한 단계 발전시키는 계기가 될 것”이라며 “국민의 생명과 안전을 수호하고 산림자원을 보호하기 위해 빈틈없는 산불 대응체계를 구축하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
