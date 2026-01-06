서울 신목동역 인근서 트럭·버스 ‘쾅’…승객 13명 부상
서울 지하철 9호선 신목동역 인근에서 트럭과 시내버스가 충돌해 버스 승객 등 13명이 다쳤다.
6일 경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오후 1시7분쯤 신목동역 인근에서 교통신호를 위반한 쓰레기 수거 트럭이 시내버스와 충돌하며 전도됐다.
해당 버스에는 운전사와 승객 11명이 타고 있었는데, 이들을 비롯해 트럭 운전사 1명 등 13명 모두 경상을 입었다.
70대 남성과 70대 여성, 40대 여성 등 버스 승객 3명은 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.
경찰은 트럭 운전자인 A씨(50대)를 교통사고처리특례법상 업무상 과실치상 혐의로 입건할 방침이다.
A씨는 병원으로 이송되지 않았으며, 운전 당시 술이나 약물에 취한 상태는 아니었던 것으로 전해졌다.
