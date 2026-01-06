시사 전체기사

서울 신목동역 인근서 트럭·버스 ‘쾅’…승객 13명 부상

입력:2026-01-06 16:41
공유하기
글자 크기 조정
서울 양천구 신목동역 근처에서 쓰레기 수거 트럭이 시내버스와 충돌하며 전도돼 있다. 서울 양천소방서 제공.

서울 지하철 9호선 신목동역 인근에서 트럭과 시내버스가 충돌해 버스 승객 등 13명이 다쳤다.

6일 경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오후 1시7분쯤 신목동역 인근에서 교통신호를 위반한 쓰레기 수거 트럭이 시내버스와 충돌하며 전도됐다.

해당 버스에는 운전사와 승객 11명이 타고 있었는데, 이들을 비롯해 트럭 운전사 1명 등 13명 모두 경상을 입었다.

70대 남성과 70대 여성, 40대 여성 등 버스 승객 3명은 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.

경찰은 트럭 운전자인 A씨(50대)를 교통사고처리특례법상 업무상 과실치상 혐의로 입건할 방침이다.

A씨는 병원으로 이송되지 않았으며, 운전 당시 술이나 약물에 취한 상태는 아니었던 것으로 전해졌다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“라부부 100개 샀다”…‘中방문’ 이재용, 베이징 쇼핑몰서 목격
고압 워터건에 찢어진 얼굴…안산 물축제 관계자 4명 송치
한달음에 달려온 조용필, 60년 지기 안성기에 “또 만나자”
백악관 “까불면 다친다”…트럼프 사진 배경에는 김해공항
‘마두로 체포룩’ 37만원 나이키…온라인 품절 사태
용산 철로에 만취 20대女 차량 빠져…승객 31명 대피
“볼에 뽀뽀까지”…北김정은·주애 스킨십에 日매체 '이례적’ 지적
美 법정 나온 마두로 “나는 대통령이며 죄가 없다…전쟁 포로”
국민일보 신문구독