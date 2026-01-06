대전시, 945억원 투입해 소상공인·전통시장 살린다

이장우 대전시장이 6일 시청에서 브리핑을 갖고 소상공인 지원대책을 설명하고 있다. 대전시 제공

이장우 대전시장은 6일 대전시청에서 브리핑을 열고 “금융자금·고정비·소비촉진 등 3대 핵심 지원책을 마련했다”고 밝혔다.

먼저 20

24년 4000억원 규모로 도입한 초저금리 자금은 지난해에 이어 올해도 6000억원 규모로 운영한다. 업체당 최대 7000만원 한도 내에서 2년간 연 2.7% 이자를 지원한다.

지난해에는 1만7909곳에 업체당 평균 3250만원의 자금이 공급됐으며, 올해도 약 1만8000개 업체가 융자 혜택을 받을 것으로 예상된다.

저신용·저소득 소상공인까지 지원 대상을 확대한 ‘경영위기극복 특례보증’ 3150억원은 시와 6대 금융기관(국민 농협 신한 우리 하나 카카오)이 공동 출연한 210억원을 기반으로 이날부터 전면 시행된다.

신규·대환 자금으로 구성된 초저금리 특별자금 2850억원은 13개 시중은행과 함께 연중 공급하고, 지난해 도입한 성실상환 소상공인 특별보증도 계속 이어간다.

소상공인을 위한 경영회복 지원 및 고정비용 지원 정책도 마련됐다.

지난해 실시한 경영회복지원금은 설 명절 전 조기 시행한다. 대상은 전년도 매출액 1억400만원 미만 소상공인이며 3월 말까지 업체당 최대 30만원을 지원한다.

연매출 8000만원 미만 소상공인에게는 임대료 30만원, 근로자를 신규 채용한 소상공인에게는 매출 규모와 관계없이 근로자 1인당 150만원의 인건비를 지원한다.

명절 기간 전통시장에서 농축수산물 구매 시 온누리상품권을 환급하는 행사도 확대한다.

대형시장 중심으로 진행하던 기존 정부 환급행사와 달리 소규모

전통시장 및 1차 가공식품을 포함한 자체 환급행사를 정부 행사와 병행한다. 설 명절부터 전통시장 19곳에서 농축수산물과 1차 가공식품을 구매할 경우 1인당 최대 2만원 상당의 온누리상품권이 환급된다.

창업·경영개선 교육 인원을 200명에서 1000명 안팎으로 확대하고, 수료자 대상 특례보증 등 금융지원을 연계한 지원체계를 마련한다. 자영업닥터제를 통해 철거 및 원상복구에 필요한 폐업정리 비용도 최대 500만원으로 상향한다.

이 시장은 “올해 소상공인 지원사업은 신속한 지원 및 신청 편의성, 현장 체감도를 중심으로 추진하겠다”며 “신청 절차를 최대한 간소화해 소상공인이 장사에만 집중할 수 있는 환경을 만들고 전통시장과 상점가에 활력이 돌도록 하겠다”고 강조했다.