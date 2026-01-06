모백스, 성남시에 2년 연속 기부…이웃돕기 성금 2000만원 전달
안전관리·에어돔 전문기업 모백스는 6일 따뜻한 지역사회를 만들기 위한 이웃돕기 성금 2000만원을 경기 성남시에 기탁하며 따뜻한 마음을 전했다.
모백스는 2024년에 이어 올해도 2년 연속 지역사회를 위해 기업이 위치한 성남시에 기부를 진행했다.
나동혁 대표는 “지난해에 이어 올해도 나눔에 함께할 수 있어 더욱 뜻깊다”며 “지역사회의 어려운 이웃들께 따뜻한 온기가 잘 전해지길 바란다”고 전했다.
성남시 복지정책과 관계자는 “기부자의 뜻에 따라 판교동 및 백현동 관내 저소득 가정에 전달될 예정”이라고 말했다.
모백스는 앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 이웃의 어려움을 함께 극복해 나갈 수 있도록 노력할 예정이다.
성남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
