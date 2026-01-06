시사 전체기사

대전시민 67% “대전·충남 행정통합, 주민투표로 결정해야”

입력:2026-01-06 15:55
대전·충남 행정통합 관련 주민투표 필요성 인식 그래프. 대전시의회 제공

대전·충남 행정통합에 대해 대전시민의 67%는 주민투표를 통해 행정통합 여부를 결정해야 한다고 응답했다.

대전시의회는 지난해 11~12월 ‘대전·충남 행정통합 및 대전시 역할에 대한 시민 인식조사’ 결과를 6일 발표했다.

조사는 지난해 11월 28일~12월 15일 대전에 거주하는 만18세 이상 남녀 2115명을 대상으로 진행됐으며 온라인(모바일) 조사 표본 1000명의 응답을 분석했다. 응답률은 47.3%이며 표본오차는 95%에 신뢰수준은 ±3.1%p다.

조사에 참여한 시민 10명 중 7명은 행정통합 여부를 주민투표로 결정해야 한다고 판단했다.

응답자들은 행정통합 관련 주민투표의 필요성을 묻는 항목에서 긍정 67.8% 부정 6.9% 보통 25.3%로 응답했다. 설명회·토론회·온라인 의견제출 등 ‘공론화 활동에 참여 의향’에 대해서는 긍정 37.8% 부정 19.1% 보통 43.1%로 답변했다.

행정통합 추진 논의를 알고 있는지 여부에 대해서는 비인지 42.1%, 인지 32.7%, 보통 25.5% 순으로 답변했다.

행정통합 찬반에 대해서는 긍정(30.9%)과 부정(27.7%)이 오차범위 안에서 대등했다.

이 가운데 인지 집단은 긍정 43.8%, 부정 33.0%, 잘 모름 23.2% 순으로 응답해 관련 정보를 인지할수록 유보적 입장이 줄고 찬성 의견이 높아지는 경향을 보였다.

행정통합에 대한 세대별 평가는 20대 긍정 21.6% 부정 27.3%, 30대 긍정 20.8% 부정 39%, 40대 긍정 24.4% 부정 28.0%, 50대 긍정 30.9% 부정 28.4%, 60대 이상은 긍정 45.0% 부정 21.5%의 응답이 나왔다.

행정통합을 긍정적으로 평가하는 이유는 지역경제 활성화 및 일자리 창출(33.4%), 행정 효율성 향상 및 서비스 확대(30.7%), 교통·산업벨트 등 광역 인프라 구축(27.3%), 재정 여건 개선(6.7%), 추진 준비 및 실행 체계 강화 기대(0.7%) 등의 순으로 나타났다.

부정적으로 평가하는 이유는 추진 준비 부족 및 효과 불확실성(31.8%), 대전·충남 간 입장차이 조정 어려움(27.1%), 대전시 자체 발전 저해 가능성(27.1%), 지역 간 발전 격차 확대 우려(10.5%), 중앙정부 지원 부족(2.2%) 순이었다.

행정통합 추진 과정에 대한 시민들의 걱정 역시 조사를 통해 확인됐다. 추진과정이 투명한지 묻는 ‘절차적 투명성’에는 긍정 14.6% 부정 28.5% 보통 56.9%의 응답률을 보였다. 설명회·토론회·온라인 참여 등이 충분히 이뤄지고 있는지 묻는 ‘시민의견 수렴’의 경우 긍정 12.5% 부정 41.1% 보통 46.4%로 응답했다.

행정통합이 지역 정체성을 훼손할 우려가 있는지에 대해서는 긍정 30.9% 부정 25.8% 보통 43.3% 비율의 응답이 나왔다. 지역 간 갈등으로 번질 가능성은 긍정 44.7% 부정 16.7% 보통 38.6%로 응답했다.

시의회 관계자는 “시민들이 행정통합 결정 과정에는 참여 의사가 분명한 반면, 논의·정보습득 과정에는 신중한 입장을 취하고 있는 것으로 보인다”며 “20·30대 젊은층도 주민투표에 대해선 각각 64.6%, 63.2%로 높은 응답률을 보여 시민참여의 중요성을 강조했다”고 설명했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

