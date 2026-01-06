김석준 부산교육감 “AI 시대에도 교육의 중심은 사람”

AI 전환 속 학생 성장·공교육 강화에 방점

학력·정서·교권·시민성 아우른 4대 과제

기술은 수단, 교육의 중심은 사람 강조

김석준 부산교육감이 6일 부산시교육청에서 열린 신년 기자회견에서 올해 부산교육 운영 방향을 설명하고 있다. /부산교육청 제공

김석준 부산교육감은 6일 시교육청 별관 국제회의실에서 신년 기자회견을 열고 올해 부산교육 정책 방향을 발표했다. 급변하는 디지털·인공지능(AI) 환경 속에서도 교육의 중심은 기술이 아니라 사람이라는 점을 분명히 하며, 학생 한 명 한 명의 성장과 공교육의 역할을 강화하는 데 정책의 초점을 맞췄다.



부산시교육청은 올해 핵심 과제로 ▲AI 시대를 선도하는 인간중심 미래교육 ▲학력과 마음을 함께 키우는 맞춤교육 ▲교사와 학생을 모두 지키는 안심교육 ▲지혜로운 인재로 성장하는 시민교육을 제시했다. 디지털 전환과 학령인구 감소라는 교육 환경 변화에 대응하되, 학교가 본연의 교육 기능에 집중할 수 있도록 체계를 재정비하겠다는 구상이다.



부산교육청은 AI 활용을 확대하면서도 이를 학습을 돕는 수단으로 규정했다. 학생이 AI를 주체적으로 활용할 수 있도록 수업 혁신을 추진하고 인문·예술·체육교육을 병행해 창의력과 비판적 사고를 기른다는 방침이다. 학교 현장에는 AI 기반 학습 지원 시스템을 확대하고 안전하고 책임 있는 활용을 위한 가이드라인과 윤리교육도 강화한다.



기초학력과 정서 지원을 함께 키우는 맞춤교육도 주요 과제다. 문해력과 수리력을 중심으로 한 기초학력 강화 정책과 함께 자기주도학습 역량을 체계적으로 지원하고 심리·정서 지원 체계를 촘촘히 구축해 학생의 마음 건강까지 살핀다. 진로·진학 지원 역시 학교급별로, 맞춤형으로 강화한다.



교권 보호와 통학 안전을 포함한 안심교육을 통해 학교가 교육에 전념할 수 있는 환경도 조성한다. 교원 보호 체계를 내실화하고 행정 부담을 줄이는 한편, 학생들의 등하교 안전망을 강화한다는 계획이다. 민주시민·해양·환경·글로벌 교육을 아우르는 시민교육으로 공동체 의식과 미래 사회에 필요한 역량을 기르는 데도 힘을 쏟는다.



김 교육감은 “AI 시대에도 교육의 중심은 사람”이라며 “학생이 행복하고 교사가 존중받으며 학부모가 신뢰하는 부산교육을 만들기 위해 정책 역량을 집중하겠다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



