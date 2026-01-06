“황금빛 설렘의 시작”…세계 최고 품질 ‘성주참외’ 본격 출하
전국 생산량 70%, 대형마트 및 온라인 쇼핑몰 통해 소비자들과 만날 예정
경북 성주군은 전국 참외 생산량의 70% 이상을 차지하며 세계 최고의 품질을 자랑하는 ‘성주참외’가 새해를 맞아 본격적인 황금빛 수확의 문을 열었다고 6일 밝혔다.
이날 월항면 보암리 배선호씨 농가에서 올해 첫 출하된 성주참외는 겨울철 매서운 한파와 일조량 부족 등 어려운 기상 여건을 극복하고 수확된 것으로 성주참외 특유의 아삭한 식감과 엄격한 당도 선별을 통해 ‘명품’의 이름값을 입증했다.
수확된 첫 참외는 관내 가락동 농수산물종합도매시장을 거쳐 전국 대형마트 및 온라인 쇼핑몰을 통해 소비자들과 만날 예정이다.
성주군은 지난해 조수입 6000억원 대를 견고히 유지하며 3년 연속 기록적인 성과를 거둔 바 있다. 이를 바탕으로 올해는 △스마트팜 농법 확대 △통합 마케팅 강화 △수출 다변화 △청년 농업인 육성 등 5대 전략을 통해 ‘조수입 7000억원 시대’를 앞당긴다는 포부다.
성주군은 기후 변화에 대응하기 위해 시설 원예 현대화 사업에 집중 지원하고 AI 기반의 스마트 농장 시스템을 보급하여 농가 노동력 절감과 품질 상향 평준화를 동시에 꾀하고 있다.
또 본격 출하 시기에 맞춰 온·오프라인 판촉행사, 대도시 직거래 장터, 온라인몰 연계 판매 등을 추진해 소비자 접근성을 높이고 농가 소득 증대에 힘쓸 계획이다.
성주군 관계자는 “이상기후와 어려운 농업 환경 속에서도 자식처럼 참외를 키워낸 농민들의 노고에 깊은 존경을 표한다”며 “성주참외가 국내를 넘어 세계인의 입맛을 사로잡는 글로벌 명물이 될 수 있도록 유통 혁신과 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
