네오위즈 ‘피망 뉴맞고’ 이용자와 1000만원 기부
네오위즈는 보드게임 ‘피망 뉴맞고’ 이용자들과 함께 조성한 기부금 1000만 원을 경기 사회복지공동모금회에 전달했다고 6일 밝혔다.
이번 기부는 게임 내 커뮤니티인 ‘패밀리’가 위기 청소년들에게 ‘또 다른 가족’이 되어준다는 취지로 기획됐다. 지난 11월부터 약 4주간 진행된 이벤트에는 총 3만 6000여 명의 이용자가 참여했다.
이번 이벤트는 패밀리 멤버 간 하트를 주고받는 ‘도와주기’ 활동을 기부 점수와 연계했다. 구성원 사이의 협력이 자연스러운 기부로 이어지게 한 것이다. 그 결과 가장 높은 활동 점수를 기록한 ‘PANTHEON’, ‘이클립스’, ‘LO천생연분VE’ 등 상위 3개 패밀리의 이름으로 기부가 진행됐다.
전달된 기부금은 성남시 내 위기 청소년을 위한 장학금 지원 사업에 사용될 예정이다. 네오위즈 관계자는 “게임 속 참여가 실질적인 도움이 되는 경험을 선사하고 싶었다”며 “앞으로도 게임을 통해 나눔을 실천하는 활동을 지속하겠다”고 전했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
