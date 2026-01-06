수요기관 자체 입찰 불법 사항, 조달청장 시정 요구 가능해진다

조달청은 ‘

불법을 저지른 수요기관에 입찰 공고 수정, 계약 조건 변경 등을 요구할 수 있는 시정요구권을 도입한다고 6일 밝혔다.

공공기관이 자체적으로 수행하는 조달 입찰의 경우 기존에는 법령 위반 소지가 있어도 조달청이 이를 직접적으로 시정 요청할 수 있는 법적 근거가 부족했다. 이 때문에 불공정한 입찰 관행에 대한 예방과 사후 관리에 한계가 있다는 지적이 제기됐다.

이번 전자조달법 개정에 따라 수요기관의 법령위반 사항 등이 확인되면 조달청장은 해당 기관에 입찰공고 수정·변경 등 필요한 시정조치를 요청할 수 있다.

시정조치요구는 명백한 법령 위반이나 공정성 훼손 우려가 있는 경우에만 사전 예방 차원에서 진행한다.

이와 함께 유사한 불법·부당 사례 재발을 방지하기 위해 관련 사례와 유의 사항을 전자조달시스템(나라장터)에도 공지할 수 있게 됐다.

지난해 말 수요기관 입찰 관련 불법사항 신고센터를 개설한 조달청은 주요 불법사례를 정리해 나라장터에 공지했으며, 올해부터는 자체입찰 공고 건에 대한 모니터닝을 강화하기로 했다.

백승보 조달청장은 “이번 법 개정은 공공조달의 공정성과 투명성을 높이기 위한 중요한 전환점이 될 것”이라며

“향후 수요기관의 갑질 등 부당한 요구에 대한 시정요구권도 도입해 국민의 신뢰를 받는 조달행정을 구현하겠다”고 말했다.