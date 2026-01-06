인천 승기공공하수처리시설 현대화 착공…2032년 준공 목표
인천시 종합건설본부는 인천환경공단 승기사업소에서 ‘승기공공하수처리시설 현대화 사업’ 착공식을 개최했다고 6일 밝혔다.
이번 착공식은 준공 후 30년 된 개방형 노후 승기공공하수처리시설을 친환경·스마트 정비 체계를 갖춘 미래형 하수처리시설로 재구축하는 현대화 사업의 본격적인 시작을 알리기 위해 마련됐다. 인천시장을 비롯해 인천시의회 의장, 국회의원, 연수구청장, 시·구의원, 공사 관계자, 시민 등 200여명이 참석해 사업의 성공적인 추진을 함께 기원했다.
승기공공하수처리시설은 1995년 24만㎥/일 처리 규모로 건설된 이후 도시화에 따른 하수처리량 급증으로 2007년 일일 처리용량을 3만5000㎥/일을 증설해 현재는 총 27만5000㎥/일의 처리용량을 갖추고 있다. 그러나 시설 노후화와 남동국가산업단지에서 유입되는 고농도 하수로 인한 수질기준 초과 우려와 악취 민원이 지속되는 등 도시 규모 확대와 환경 기준 강화, 시민들의 삶의 질 개선 요구에 부합하는 하수처리시설로의 전면적인 현대화 필요성이 제기돼 왔다.
이에 시는 총사업비 4265억원을 투입하고 시설을 지하화해 27만㎥/일 규모의 하수처리시설로 구축하고, 상부 공간은 시민이 이용할 수 있는 공원으로 조성할 계획이다. 아울러 기존 차집관로 1.0㎞를 개량하고 남동국가산업단지 공단계 유입관로 4.8㎞를 신설하는 등 기반시설 개선을 포함한 현대화 사업을 2032년 10월까지 추진한다.
이번 현대화 사업은 단순한 시설 개선을 넘어 친환경적이고 지능형 정비 체계를 갖춘 미래형 하수처리시설로 전환해 악취 저감은 물론 에너지 효율 향상과 주변 환경 개선, 시민들이 안심할 수 있는 안정적인 하수처리 시스템 구축, 상부 공원화 등을 통해 깨끗하고 쾌적한 생활환경을 조성함으로써 그동안 악취로 고통받아 온 주민들의 삶의 질을 높일 것으로 기대된다.
유정복 인천시장은 “인천의 새로운 도시환경을 위한 투자이며 미래세대에 깨끗하고 쾌적한 생활환경과 경쟁력 있는 도시를 물려주기 위한 약속”이라면서 “시민 안전을 최우선으로 공사 기간 불편을 최소화하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.
