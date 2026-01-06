인천 승기공공하수처리시설 현대화 착공…2032년 준공 목표

승기공공하수처리시설 현대화 사업 착공식. 인천시 제공

인천시장을 비롯해 인천시의회 의장, 국회의원, 연수구청장, 시·구의원, 공사 관계자, 시민 등 200여명이 참석해 사업의 성공적인 추진을 함께 기원했다.