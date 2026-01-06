HJ중공업, 미 해군 MRO ‘마지막 관문’ 통과… MSRA 체결 초읽기
HJ중공업이 미 해군과 체결 예정인 함정정비협약(MSRA)의 최종 절차를 마무리하며 미 해군 함정 유지·보수·정비(MRO) 시장 진입을 눈앞에 두게 됐다.
HJ중공업은 미 해군과의 MSRA 체결을 위한 최종 심사 단계인 ‘항만보안평가(Port Facility Security Assessment)’가 지난 5일 부산 영도조선소에서 차질 없이 종료됐다고 6일 밝혔다. 이에 따라 이달 중 MSRA 라이선스 체결이 이뤄질 것으로 보인다.
MSR는 미 해군 함정의 유지·보수·정비를 위해 미국 정부와 조선업체가 체결하는 협약이다. MSRA를 체결한 조선소는 미 해군 함정 MRO 사업 입찰 자격을 얻는다. 또 보안 규정이 엄격하게 적용되는 전투함 MRO 사업에도 참여할 수 있게 된다.
HJ중공업은 지난해 미 해군 보급체계사령부에 MSRA 체결을 위한 라이선스를 신청했다. 같은 해 9월에는 미 해군 해상체계사령부 산하 관계자들이 영도조선소를 방문해 1차 현장 실사를 진행하며 조선소의 기술 역량과 MRO 수행 능력을 점검했다.
이번 항만보안평가는 MSRA 체결을 위한 마지막 관문으로, 외국 항만의 보안 준비 태세와 항만시설 보안 규정 이행 여부를 평가하는 공식 절차다. 평가는 미 해군 범죄수사국 보안 전문가들로 구성된 평가단이 맡아 항만 테러 대응 체계, 시설 통제, 감시 시스템, 기술정보 관리 등 보안 전반을 종합적으로 점검했다.
HJ중공업은 평가 과정에서 영도조선소의 시설 현황과 국내 해군·해경 함정 건조 실적, 기존 MRO 수행 경험, 보안 관련 사내 규정과 실제 운영 체계를 설명했다. 회사 측은 이번 평가를 통해 미 해군 MRO 사업을 수행할 수 있는 보안 요건을 충족했다고 밝혔다.
HJ중공업은 지난해 12월 미 해군 군수지원함 ‘아멜리아 에어하트함’의 MRO 사업을 수주해 공사를 준비 중이다. MSRA 체결이 완료되면 관련 보안 절차가 간소화되고, 고도의 정보 통제가 요구되는 미 해군 전투함 MRO 사업으로의 진출도 본격화할 것으로 전망된다.
