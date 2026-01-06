김동근 의정부시장, 시정 기록 담은 ‘의정부 해결사’ 출간

16~17일 지역 카페서 출판기념회 개최

의전 행사 없이 시민과 직접 소통 진행

책 매개로 시정 현안·도시 미래 이야기

김동근 의정부시장. 출판사 더포스트 제공

김동근 경기 의정부시장이 시정의 주요 현안과 해결 과정을 담은 책 ‘의정부 해결사’를 출간하고 오는 16일부터 17일까지 이틀간 출판기념회를 개최한다.



이번 출판기념회는 대규모 행사나 형식적인 의전 없이, 청년 소상공인이 운영하는 지역 카페에서 이틀간 진행된다.



김 시장은 무대 인사나 일방적인 발언보다 책을 매개로 시민들과 직접 마주 앉아 이야기를 나누고, 보다 깊이 있는 소통을 이어가기 위해 이 같은 방식을 선택했다.



‘의정부 해결사’는 김동근 시장이 취임 이후 3년 반 동안 의정부시가 직면했던 주요 현안과 그 해결 과정을 시민의 시선에서 정리한 시정 기록이다.



김 시장은 서문에서 “시장에게 주어진 한 시간은 곧 47만 시민의 시간과 같은 무게”라며, 매 순간의 선택이 시민의 삶에 미치는 영향을 늘 염두에 두고 현장 중심의 시정을 펼쳐왔음을 강조했다.

김동근 의정부시장 출판기념회 포스터. 출판사 더포스트 제공

책에는 아동성폭력범 김근식 사태 대응을 비롯해 고산동 물류센터 백지화, 쓰레기 소각장과 예비군훈련장 이전, 현장시장실 운영 등 시민의 안전과 일상에 직결된 현안들이 담겼다. 특히 사회적 갈등이 컸던 사안들에 대해 시민공론장과 숙의 과정을 통해 해법을 찾아온 경험을 상세히 기록했다.



이와 함께 미군 반환공여지의 첨단산업 클러스터 전환, 의정부역세권 개발, 경제자유구역 후보지 선정, 기업 유치와 일자리 창출, 백영수시립미술관 설립, 생태하천 조성 등 도시의 미래를 준비하는 중장기 과제들도 주요 내용으로 다뤘다.



출판사 관계자는 “이번 책은 의정부시정 기록집을 넘어, 도시가 위기와 전환의 순간에 어떤 시각과 방식으로 시민과 함께 길을 찾을 수 있는지를 보여주는 사례로 평가된다”며 “현장의 목소리를 정책으로 풀어낸 과정과 행정의 선택이 시민의 삶에 어떻게 연결되는지를 담아 지방자치의 의미를 다시 생각하게 하는 기록”이라고 전했다.



의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 김동근 경기 의정부시장이 시정의 주요 현안과 해결 과정을 담은 책 ‘의정부 해결사’를 출간하고 오는 16일부터 17일까지 이틀간 출판기념회를 개최한다.이번 출판기념회는 대규모 행사나 형식적인 의전 없이, 청년 소상공인이 운영하는 지역 카페에서 이틀간 진행된다.김 시장은 무대 인사나 일방적인 발언보다 책을 매개로 시민들과 직접 마주 앉아 이야기를 나누고, 보다 깊이 있는 소통을 이어가기 위해 이 같은 방식을 선택했다.‘의정부 해결사’는 김동근 시장이 취임 이후 3년 반 동안 의정부시가 직면했던 주요 현안과 그 해결 과정을 시민의 시선에서 정리한 시정 기록이다.김 시장은 서문에서 “시장에게 주어진 한 시간은 곧 47만 시민의 시간과 같은 무게”라며, 매 순간의 선택이 시민의 삶에 미치는 영향을 늘 염두에 두고 현장 중심의 시정을 펼쳐왔음을 강조했다.책에는 아동성폭력범 김근식 사태 대응을 비롯해 고산동 물류센터 백지화, 쓰레기 소각장과 예비군훈련장 이전, 현장시장실 운영 등 시민의 안전과 일상에 직결된 현안들이 담겼다. 특히 사회적 갈등이 컸던 사안들에 대해 시민공론장과 숙의 과정을 통해 해법을 찾아온 경험을 상세히 기록했다.이와 함께 미군 반환공여지의 첨단산업 클러스터 전환, 의정부역세권 개발, 경제자유구역 후보지 선정, 기업 유치와 일자리 창출, 백영수시립미술관 설립, 생태하천 조성 등 도시의 미래를 준비하는 중장기 과제들도 주요 내용으로 다뤘다.출판사 관계자는 “이번 책은 의정부시정 기록집을 넘어, 도시가 위기와 전환의 순간에 어떤 시각과 방식으로 시민과 함께 길을 찾을 수 있는지를 보여주는 사례로 평가된다”며 “현장의 목소리를 정책으로 풀어낸 과정과 행정의 선택이 시민의 삶에 어떻게 연결되는지를 담아 지방자치의 의미를 다시 생각하게 하는 기록”이라고 전했다.의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지