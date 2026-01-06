제주 밖 도민도 같은 혜택… 재외도민증 발급 12만건 임박
재외도민증 누적 발급 건수가 조만간 12만건을 넘어설 전망이다.
제주도는 2011년 제도 시행 이후 지난해 12월 말까지 총 11만9673명이 재외도민증을 발급받았다고 6일 밝혔다.
재외도민증은 등록기준지가 제주도인 사람이 제주 외 지역에 거주할 경우 본인·배우자·직계비속이 신청할 수 있다.
다양한 혜택이 제공되면서 지난해에만 4904건이 새로 발급됐다.
소지자는 항공·여객선·공영관광지 등에서 할인 혜택을 받을 수 있다.
국내선 제주 출·도착 항공료는 항공사별로 비수기 10~30%, 성수기 5~10% 할인되며, 제주 출·도착 국내 여객선 운임도 최대 20%까지 줄어든다.
도내 공영관광지는 도민과 동일하게 무료 또는 도민 요금이 적용된다.
사설 관광지 34곳과 골프장 19곳도 자율적으로 참여해 할인 혜택을 제공하고 있으며, 현재 8개 숙박업체가 숙박료와 식음료비 할인에 동참하고 있다.
제주도는 앞으로 숙박업뿐 아니라 사설 관광지 등으로 혜택 범위를 확대해 재외도민의 고향 방문 부담을 줄일 계획이다.
김양보 제주도 관광교류국장은 “멀리서도 고향 제주를 잊지 않고 각자의 자리에서 힘을 보태주시는 재외도민들에게 도움이 되는 혜택을 넓혀가겠다”고 말했다.
한편 할인 혜택 제공을 희망하는 도내 업소는 제주도청 평화외교과로 문의하면 된다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
