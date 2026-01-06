대구 시립박물관 3곳 올해도 유물 기증 운동 전개
대구문화예술진흥원 박물관운영본부는 대구시립 3개 박물관(대구근대역사관·대구방짜유기박물관·대구향토역사관)에서 올해도 지역사 자료 확보를 위해 유물 기증 운동을 전개한다고 6일 밝혔다.
지난해 750여점의 자료를 기증받는 성과를 거둬 지난해 말 기증자에게 감사패를 증정하는 행사도 진행했다. 2023년 대구근대역사관이 기증받은 ‘대구 영시 화재 의연비’(1900년)에 대해 문화유산 지정 신청서를 제출해 지난해 6월 대구시 문화유산자료로 지정되는 성과도 거뒀다.
현재 시립종합박물관이 없는 상황이라 박물관 설립목적과 성격에 맞게 대구의 전근대사와 달성토성(달성공원) 역사는 달성공원 향토역사관이, 대구의 근·현대사는 대구근대역사관이 다루고 있다. 전통공예와 무형유산·팔공산·대구민속 분야는 팔공산 대구방짜유기박물관이 맡는다.
자료수집은 구입과 기증으로 이뤄진다. 특히 유물 기증은 지역사 자료의 외부 유출을 막고 시민의 기억이 담긴 유물을 박물관에서 관리하고 연구·전시 자료로 활용하는데 큰 역할을 하고 있다. 박물관운영본부에서는 기증 운동을 통해 유물을 수집하고 기증자에게는 명예의 전당에 게시, 기증유물 전시 개최 등 예우를 하고 있다.
대구시립 3개 박물관을 총괄하는 대구문화예술진흥원 신형석 박물관운영본부장은 “유물 기증은 시민들이 대구의 박물관 문화를 함께 만들어가는 중요한 부분”이라며 “기증유물은 영구 보존돼 그 가치를 오랫동안 공유할 수 있으며 기증자 분들의 뜻도 함께 오래 기억된다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
