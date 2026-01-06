고양시, 시청사 이전 타당성 조사 예비비 지출 “변상책임 없다” 결론
경기 고양시가 시청사 이전 타당성 조사 용역 수수료를 예비비로 지출한 사안에 대해 특정감사를 실시한 결과 변상책임이 없다는 결론을 내렸다.
고양시는 주민소송 확정판결에 따라 시청사 이전 타당성 조사 수수료 예비비 지출과 관련한 특정감사를 진행한 결과 예비비 지출 요건에 부합하는 적법한 집행으로 판단돼 ‘변상책임 없음’으로 최종 결론을 내렸다고 6일 밝혔다.
이번 감사는 2025년 9월 16일 의정부지방법원이 고양시의회가 요구한 변상 문제를 처리하지 않은 것은 위법하다고 판시한 데 따른 후속 조치로, 변상책임의 존재 여부를 명확히 하기 위해 지난해 10월 28일부터 관련자 14명을 대상으로 실시됐다.
감사 결과 시는 2023년 7월 25일 타당성 조사 용역 수수료를 예비비로 지출할 당시 제1회 추가경정예산안 제출 이후에야 해당 수수료 발생 사실을 인지했으며, 기한 내 납부하지 않을 경우 약정 해제로 인한 재정 손실이 우려되는 상황이었던 점을 고려할 때 예측할 수 없는 예산 외 지출에 해당한다고 판단했다.
또한 예비비 집행 과정에서 예산부서 협의와 일상감사 등 사전 통제 절차를 거쳤고, 예비비 지출 제한에 해당하는 내재적·법적 제약 사유에도 해당하지 않아 적법한 예비비 집행으로 볼 수 있다고 결론지었다.
아울러 용역 결과물인 타당성 조사 보고서가 실제 행정에 활용된 점을 감안할 때, 관련 법령을 위반해 고의 또는 중대한 과실로 재산상 손해를 끼쳤다고 보기 어려워 회계관계직원 등의 책임에 관한 법률상 변상책임 성립 요건에도 해당하지 않는다고 밝혔다.
다만 법원은 당시 감사관이 예산담당관의 의회 회신 문서에 협조 결재하는 방식으로 대응한 점에 대해, 변상책임이 없더라도 그 판단 결과를 시의회에 보고해야 하는 절차적 의무는 이행했어야 한다는 취지로 판단한 것으로 시는 설명했다.
시 관계자는 “지방자치법 제150조에 따라 시의회로부터 변상요구가 있을 경우 사실관계를 충분히 검토한 뒤 처리 결과를 지방자치법 취지에 맞게 의회에 보고하는 절차를 마련하도록 조치할 방침”이라고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
