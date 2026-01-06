숭실사이버대, 재외동포신문과 업무협약 체결

숭실사이버대학교 한헌수 총장, 재외동포신문 이상기 회장. 숭실사이버대 제공

이번 협약은 상호 교류와 협력을 통한 재외동포 사회의 교육 및 역량 강화 도모를 핵심 골자로 하며, 세부사항으로는 ▲양 기관의 전문가 교류 및 자문 ▲공동 온·오프라인 홍보 ▲재외동포의 역량강화를 위한 교육 프로그램 공동개발 및 운영 ▲기타 양 기관의 발전 및 기관운영에 필요하다고 인정되는 협력 분야 등이 있다. 또한 협약서에 명시되지 않은 세부 협력 사항은 상호 협의를 통해 추진해갈 계획이다.