전남자치경찰위, 지역공동체 참여 교통환경 개선사업 공모
주민 참여로 사고 위험 요인 발굴·개선
전남도자치경찰위원회가 지역 실정에 맞는 교통안전 정책을 추진하기 위해 ‘2026 지역공동체 참여 교통환경 개선사업’을 공모한다.
이번 사업은 지역 주민이 교통사고 위험요인을 직접 발굴하고, 지방자치단체와 자치경찰이 함께 개선 방안을 마련하는 주민 참여형 교통안전 정책이다.
현장 목소리를 정책에 반영해 자치경찰제의 실효성을 높이고, 도민이 체감하는 교통안전 성과 창출을 목표로 한다.
전남도자치경찰위원회는 ‘지역안전주민참여단’을 구성해 사업 모든 과정에 참여하도록 할 계획이다.
지역안전주민참여단은 주민, 교통안전 관련 협력단체, 경찰관, 시군과 읍면동 공무원 등 7인 이상으로 구성되며 사업계획 수립부터 실행, 사후 평가까지 함께한다. 이를 통해 주민의 실제 생활 경험과 요구를 반영한 맞춤형 교통환경 개선이 이뤄질 것으로 기대된다.
공모 기간은 2월 12일까지다. 주요 심사 기준은 교통환경 개선의 필요성·시급성, 교통사고 발생 이력과 위험도, 문제 해결 가능성·효과성, 지역 주민 수혜 정도, 유관기관 협력 수준, 지자체 추진 의지 등이다. 서면·현장 심사를 통해 공정성과 실효성을 높일 계획이다.
총 사업비는 8억원 규모로, 8개 시군을 대상으로 시군별 1억원 내외를 지원한다. 재원은 도비 30%와 시군비 70%로 구성된다.
정순관 전남도자치경찰위원장은 6일 “이번 사업은 주민이 정책의 수혜자를 넘어 주체로 참여하는 교통안전 정책”이라며 “도민이 일상에서 체감하는 안전한 교통환경 조성을 위해 많은 관심과 참여 바란다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사