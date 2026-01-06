‘마두로 몰락’에 3000만원 베팅해 6억 대박…정보 유출 의혹
트럼프 지시 2시간 전 거액 베팅
니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 직전 미국의 미래 예측 베팅 사이트에서 ‘마두로의 몰락’에 베팅해 거액을 딴 이용자가 등장했다. 일각에서는 미국의 극비 군사 작전 정보가 사전에 샌 게 아니냐는 의혹이 제기된다.
5일 월스트리스저널(WSJ)과 로이터통신 등에 따르면 미국의 기습 공격이 시작되기 직전인 지난 2일 미국의 미래 예측 베팅 사이트 ‘플리마켓’에서 한 이용자가 ‘1월까지 마두로의 몰락’에 2만달러(약 3000만원)를 걸었다. 이 이용자는 마두로 체포 이후 자신이 건 돈의 10배 이상인 41만달러(약 6억원)를 수익으로 챙겼다.
이 이용자는 지난해 12월27일부터 ‘마두로의 몰락’에 돈을 걸어왔는데, 전체 베팅액 3만4000달러 중 절반 이상을 절묘한 타이밍에 넣으면서 화제가 됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 2일 오후 10시46분 미군에 공격 명령을 내렸는데, 이 이용자는 오후 8시38분부터 9시58분 사이 집중 베팅을 했다. 트럼프 행정부는 기습 효과 극대화를 위해 극소수의 최고위 참모진 사이에서만 베네수엘라 공격 계획을 공유한 것으로 전해졌다.
전문가들은 해당 거래가 내부자 정보에서 비롯됐을 가능성이 있다고 분석했다. 폴리사이트 이용자들에게 분석 도구를 제공하는 스타트업 폴리사이츠 설립자 트레 업쇼는 “관련 뉴스가 많지 않은 상황에서 상당히 큰 액수를 투입한 것으로 보아 내부자 거래일 가능성이 크다”고 했다.
내부 거래가 확인될 경우 법적 처벌 대상이 될 수도 있다. 법무법인 펜윅앤드웨스트의 파트너 노아 솔로위칙은 “마두로에 베팅해 큰돈을 번 당사자가 정부 정보를 악용한 미국 공무원일 경우 파생상품 계약과 관련한 내부자 거래를 금지하는 법에 따라 기소될 수 있다”고 했다.
내부자 거래 규제 강화를 요구해온 미국 의회는 이번 ‘수상한 거래’를 두고 관련 법 제정에 나섰다. 민주당 소속의 하원 의원 리치 토레스는 관련 뉴스가 보도된 후 미공개 정보에 접근할 수 있는 연방정부 선출직 공직자, 정무 임명직, 일반 직원이 ‘미래 예측 시장’에 베팅하는 것을 명시적으로 금지하는 법안을 발의하겠다고 밝혔다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사