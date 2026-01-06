시사 전체기사

“2분45초마다 출동…경북도민의 생명과 안전 지켜왔다”

입력:2026-01-06 14:25
공유하기
글자 크기 조정

경북소방본부, 지난 한 해 19만1199건 구급 출동 10만1191명 환자 이송

경북소방본부의 2025년 구급 활동 통계 분석에 따르면 하루 평균 523회 출동해 277명의 환자를 이송한 것으로 나타났다. 경북도 제공


경북소방본부는 지난 2025년 한 해 동안 총 19만1199건의 구급 출동을 하고 10만1191명의 환자를 이송했다고 6일 밝혔다.

경북소방본부의 지난 2025년 구급활동 통계 분석에 따르면 이는 하루 평균 523회 출동해 277명의 환자를 이송한 수치다. 또 약 2분45초마다 1건씩 출동하며 도민의 생명과 안전을 지켜온 것으로 나타났다.

전년도와 비교하면 구급 출동은 0.3% 감소했으며 이송 건수와 이송 인원은 각각 2.6% 줄었다. 이는 교통사고 환자가 전년 대비 4.7% 감소한 데 따른 영향으로 분석됐다.

환자 유형별로는 질병 환자가 6만4220명(63.5%)으로 가장 큰 비중을 차지했으며 사고부상 2만4358명(24%), 교통사고 1만1646명(11.5%), 기타 967명(1%) 순으로 집계됐다.

전체 구급 이송의 절반 이상이 질병에 의한 출동으로 일상 속 응급질환 대응의 중요성이 다시 한번 확인됐다.

나이별로는 60세 이상 고령층 환자가 6만5148명으로 전체의 64.4%를 차지했다.

80대가 2만1404명(21.2%)으로 가장 많았으며 70대 1만9872명(19.6%), 60대 1만8764명(18.5%), 50대 1만2458명(12.3%) 순으로 나타나 고령층 중심의 구급 수요 증가 추세가 뚜렷하게 나타났다.

구급상황관리센터 운영 실적은 전년 대비 5.6% 감소했으며 유형별로는 병·의원 안내 3만4727건(42.9%)이 가장 많았고 응급처치 상담 2만3970건(29.6%), 질병 상담 7947건(9.8%), 병원 선정 3856건(4.8%) 순으로 집계됐다.

박성열 경북소방본부장은 “지난 2025년 구급활동 통계는 단순한 숫자가 아니라 도민의 생명을 지키기 위해 현장에서 땀 흘린 구급대원들의 시간과 노력의 기록”이라며 “앞으로도 지역 여건을 반영한 맞춤형 구급정책과 의료기관 협력체계 강화를 통해 도민이 신뢰할 수 있는 119구급서비스 제공에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“라부부 100개 샀다”…‘中방문’ 이재용, 베이징 쇼핑몰서 목격
고압 워터건에 찢어진 얼굴…안산 물축제 관계자 4명 송치
한달음에 달려온 조용필, 60년 지기 안성기에 “또 만나자”
백악관 “까불면 다친다”…트럼프 사진 배경에는 김해공항
‘마두로 체포룩’ 37만원 나이키…온라인 품절 사태
용산 철로에 만취 20대女 차량 빠져…승객 31명 대피
美 법정 나온 마두로 “나는 대통령이며 죄가 없다…전쟁 포로”
‘조희대 회동설’ 유튜브 조회 최소 1000만…범인은 ‘국회’
국민일보 신문구독