“2분45초마다 출동…경북도민의 생명과 안전 지켜왔다”
경북소방본부, 지난 한 해 19만1199건 구급 출동 10만1191명 환자 이송
경북소방본부는 지난 2025년 한 해 동안 총 19만1199건의 구급 출동을 하고 10만1191명의 환자를 이송했다고 6일 밝혔다.
경북소방본부의 지난 2025년 구급활동 통계 분석에 따르면 이는 하루 평균 523회 출동해 277명의 환자를 이송한 수치다. 또 약 2분45초마다 1건씩 출동하며 도민의 생명과 안전을 지켜온 것으로 나타났다.
전년도와 비교하면 구급 출동은 0.3% 감소했으며 이송 건수와 이송 인원은 각각 2.6% 줄었다. 이는 교통사고 환자가 전년 대비 4.7% 감소한 데 따른 영향으로 분석됐다.
환자 유형별로는 질병 환자가 6만4220명(63.5%)으로 가장 큰 비중을 차지했으며 사고부상 2만4358명(24%), 교통사고 1만1646명(11.5%), 기타 967명(1%) 순으로 집계됐다.
전체 구급 이송의 절반 이상이 질병에 의한 출동으로 일상 속 응급질환 대응의 중요성이 다시 한번 확인됐다.
나이별로는 60세 이상 고령층 환자가 6만5148명으로 전체의 64.4%를 차지했다.
80대가 2만1404명(21.2%)으로 가장 많았으며 70대 1만9872명(19.6%), 60대 1만8764명(18.5%), 50대 1만2458명(12.3%) 순으로 나타나 고령층 중심의 구급 수요 증가 추세가 뚜렷하게 나타났다.
구급상황관리센터 운영 실적은 전년 대비 5.6% 감소했으며 유형별로는 병·의원 안내 3만4727건(42.9%)이 가장 많았고 응급처치 상담 2만3970건(29.6%), 질병 상담 7947건(9.8%), 병원 선정 3856건(4.8%) 순으로 집계됐다.
박성열 경북소방본부장은 “지난 2025년 구급활동 통계는 단순한 숫자가 아니라 도민의 생명을 지키기 위해 현장에서 땀 흘린 구급대원들의 시간과 노력의 기록”이라며 “앞으로도 지역 여건을 반영한 맞춤형 구급정책과 의료기관 협력체계 강화를 통해 도민이 신뢰할 수 있는 119구급서비스 제공에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
