박지원 “물 들어올 때 노 저어야”…광주·전남 행정통합 강조

입력:2026-01-06 14:19
“선거 출마 이유로 반대하면 대가 치를 것”

더불어민주당 박지원 의원이 6일 오전 광주 북구 두암동 더불어민주당 북구갑 지역위원회에서 열린 2026 정국전망 초청 특강에 참여해 강연하고 있다. 뉴시스

더불어민주당 박지원 국회의원(전남 해남·완도·진도군)은 최근 지역 정치권 최대 화두로 떠오른 광주·전남 행정통합에 대해 “물 들어올 때 노 저어야 한다”며 통합 필요성을 강조했다.

박 의원은 6일 오전 민주당 광주 북구갑 지역위원회 초청으로 열린 ‘2026 정국 전망 특강’에서 이같이 밝혔다.

그는 “물 들어올 때 노 저어야 한다. 광주시와 전남도의 행정통합은 시대적인 흐름”이라고 밝혔다.

박 의원은 “이재명 대통령의 인공지능(AI) 산업 집중 투자로 광주·전남이 변혁의 기회를 맞이했다”며 “대전·충남과는 차별화된 민주당 주도의 속도감 있는 통합을 끌어내겠다”고 강조했다.

이어 “광주와 전남은 고속도로가 지어지면 30분 내로 이동할 수 있는 하나의 생활권”이라며 “전남은 광주에 부족한 부지·전력 등 자원을 충분히 갖고 있다”고 말했다.

또 “부지가 있는 전남 지역에는 대기업 센터가 들어서고, 광주는 전남의 센터를 총괄하는 컨트롤 타워가 돼야 한다”며 “행정통합으로 광주·전남은 함께 발전할 수 있다”고 밝혔다.

박 의원은 선거 출마를 이유로 행정통합에 반대할 경우 대가를 치를 것이라며, ‘선거공학적’ 접근을 경계하기도 했다.

박 의원은 아울러 김병기 전 원내대표의 공천헌금 의혹에 대해 사과의 뜻을 전하면서 “(김 전 원내대표가) 경찰 수사를 받은 뒤 혐의를 벗고 (당으로) 돌아오기를 간절히 바란다”고 당부했다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

