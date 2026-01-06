박지원 “물 들어올 때 노 저어야”…광주·전남 행정통합 강조
“선거 출마 이유로 반대하면 대가 치를 것”
더불어민주당 박지원 국회의원(전남 해남·완도·진도군)은 최근 지역 정치권 최대 화두로 떠오른 광주·전남 행정통합에 대해 “물 들어올 때 노 저어야 한다”며 통합 필요성을 강조했다.
박 의원은 6일 오전 민주당 광주 북구갑 지역위원회 초청으로 열린 ‘2026 정국 전망 특강’에서 이같이 밝혔다.
그는 “물 들어올 때 노 저어야 한다. 광주시와 전남도의 행정통합은 시대적인 흐름”이라고 밝혔다.
박 의원은 “이재명 대통령의 인공지능(AI) 산업 집중 투자로 광주·전남이 변혁의 기회를 맞이했다”며 “대전·충남과는 차별화된 민주당 주도의 속도감 있는 통합을 끌어내겠다”고 강조했다.
이어 “광주와 전남은 고속도로가 지어지면 30분 내로 이동할 수 있는 하나의 생활권”이라며 “전남은 광주에 부족한 부지·전력 등 자원을 충분히 갖고 있다”고 말했다.
또 “부지가 있는 전남 지역에는 대기업 센터가 들어서고, 광주는 전남의 센터를 총괄하는 컨트롤 타워가 돼야 한다”며 “행정통합으로 광주·전남은 함께 발전할 수 있다”고 밝혔다.
박 의원은 선거 출마를 이유로 행정통합에 반대할 경우 대가를 치를 것이라며, ‘선거공학적’ 접근을 경계하기도 했다.
박 의원은 아울러 김병기 전 원내대표의 공천헌금 의혹에 대해 사과의 뜻을 전하면서 “(김 전 원내대표가) 경찰 수사를 받은 뒤 혐의를 벗고 (당으로) 돌아오기를 간절히 바란다”고 당부했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
