김태한 “제게 ‘슈퍼스타’의 의미는 ‘믿고 듣는 가수’입니다”

2026년 금호아트홀 상주음악가, ‘페르소나’ 주제로 4차례 콘서트

퀸 엘리자베스 콩쿠르 우승 이어 프랑크푸르트 오페라 솔리스트 활동

2026년 금호아트홀 상주음악가 바리톤 김태한 (c)금호문화재단

“꾸준히 성장해 언젠가는 슈퍼스타 가수의 반열에 오르고 싶습니다. 제가 생각하는 슈퍼스타의 의미는 ‘믿고 듣는 가수’입니다.”



2026년 금호아트홀 상주음악가인 바리톤 김태한(25)은 6일 서울 서대문구 금호아트홀 연세에서 열린 기자간담회에서 젊은 예술가다운 포부를 드러냈다. 금호아트홀은 2013년부터 기량이 뛰어난 젊은 음악가를 매년 상주음악가로 선정하고 있는데, 기악 연주자가 아닌 성악가가 상주음악가로 선정된 것은 이번이 처음이다. 김태한은 “어린 나이에 스타가 되려면 무거운 역할도 많이 해야 하지만, 나는 아직 나이도 어린 데다 목소리도 어려서 자칫 무리가 갈 수 있는 만큼 커리어를 길게 보고 작은 역할부터 차근차근히 해나가겠다”고 밝혔다.



김태한은 서울대 음대 성악과를 수석 졸업하고 2022년 세계 3대 콩쿠르 가운데 하나인 벨기에 퀸 엘리자베스 콩쿠르에서 우승하며 국내 음악계의 스포트라이트를 한 몸에 받았다. 그의 우승은 역대 성악 부문 최연소 우승이자 아시아 남성 성악가 최초의 우승이었다. 특히 우승 직후 인터뷰에서 “슈퍼스타가 되고 싶다”는 당돌한 소감을 밝혀 화제를 모았었다.



“당시 슈퍼스타를 이야기하는 것은 테너 요나스 카우프만 등 평소 좋아하던 성악가들처럼 여러 나라의 극장을 오가며 오페라에 출연하거나 리사이틀을 여는 삶을 동경한다는 뜻이었어요. 지금도 그 꿈은 변함없습니다.”



김태한은 초등학교 시절부터 좋은 목청 덕분에 주변에서 노래를 공부해보라는 권유를 받았다. 중학교에서 밴드 활동을 하던 그는 록 음악을 하고 싶었지만 “제대로 음악을 공부하는 것이 좋겠다”는 어머니의 권유로 14살 때인 중학교 3학년 때 예술고 입학을 준비하며 성악을 공부하기 시작했다. 그는 “입시를 준비하면서 접한 독일 가곡이 정말 매력적으로 다가왔다. 또한, 그때 처음 본 오페라 ‘라 보엠’도 너무 좋아서 성악에 완전히 빠지게 됐다. 내가 이렇게 성악을 사랑하게 될지 나 자신도 몰랐다”고 되돌아봤다.



2026년 금호아트홀 상주음악가 바리톤 김태한 (c)금호문화재단



김태한은 퀸 엘리자베스 콩쿠르 우승 이후 2023년부터 2년간 독일 주요 오페라극장 중 하나인 베를린슈타츠오퍼 영 아티스트로 활동하는 한편 한스 아이슬러 국립음대 석사를 마쳤다. 그리고 지난해부터 프랑크푸르트 오페라 극장의 솔리스트로 활약하고 있다.



그는 “베를린슈타츠오퍼에서 영 아티스트들은 작품들의 조역과 단역을 맡으며 무대 경험을 쌓는다. 비록 작은 역할이었지만 오페라 가수로서 활동하는 데 기반이 됐다고 할 만큼 많이 배웠다”면서 “현재 활동하는 푸르크푸르트 오페라하우스는 솔리스트가 40명 보유한 큰 극장이다. 솔리스트의 특징을 잘 고려해 배역을 주는데, 나는 이번 2025~2026시즌엔 모차르트 오페라 ‘코지 판 투테’의 주역을 맡는 등 4편에서 25~30회 정도 출연한다”고 밝혔다.



한편 김태한은 금호아트홀 상주음악가로 1년간 4차례의 공연을 선보이게 된다. ‘페르소나’라는 주제로 1월 8일, 4월 23일, 7월 2일, 10월 15일 공연을 선보인다. 각각의 콘서트는 독백, 관계, 사랑, 고독의 키워드에 따라 오페라 아리아, 가곡 등 레퍼토리를 선정했다. 그는 “고대 그리스 연극에서 유래된 ‘페르소나’는 라틴어를 거쳐 ‘사람’, ‘인격’, ‘성격’이라는 단어의 어원이 되었다. 오페라 속 인물로 분하고, 가곡의 시적 화자가 되어 노래하는 성악가에게 있어 ‘페르소나’는 가장 어울리는 단어인 것 같다”면서 “공연마다 저의 다른 ‘페르소나’를 보여드리고 싶다”고 강조했다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



