‘中방문’ 이재용, 베이징 쇼핑몰서 목격…中포털 ‘실검’에 등장
이재명 대통령의 중국 국빈방문에 경제사절단으로 동행한 이재용 삼성전자 회장이 베이징의 한 쇼핑몰을 둘러보고 라부부를 구입했다는 보도가 중국에서 실시간 검색어에 올랐다.
6일 중국 홍성신문과 극목신문 등에 따르면 이 회장은 전날 베이징의 징둥(JD)몰에 통역사를 포함한 수행원들과 함께 방문한 모습이 포착됐다.
극목신문은 “이 회장이 베이징 차오양구 징둥몰 솽징점에 모습을 나타냈다”면서 “이 회장 일행이 오후 2시쯤 쇼핑몰에 도착했는데 인원은 6∼7명이었고 통역사 1명도 포함됐다”는 징둥몰 가구관 한 점원의 말을 전했다. 이어 “처음에는 점원이 이 회장을 알아보지 못했다”면서 “이 회장은 소파와 변기 등을 살펴보고 다른 매장도 둘러봤다”고 덧붙였다.
홍성신문은 팝마트 매장 직원의 말을 인용해 “이 회장이 이재용이 10개의 대수령과 10개의 대천사, 1~4세대 각각 20개의 블라인드 박스 등 총 100개의 라부부를 구매했다”고 보도했다. 라부부는 지난해 블랙핑크 리사와 가수 리한나 등이 구입하면서 인기를 끈 중국 토종 브랜드 팝마트의 캐릭터 인형이다. 하이센스 TV 매장의 한 점원은 “이 회장이 하이센스 매장을 한 바퀴 돌며 하이센스의 163인치 대형 TV를 한참 동안 시청했다”고 홍성신문에 말했다.
‘삼성 총수 이재용이 라부부를 사갔다’가 중국 최대 포털사이트인 바이두와 소셜미디어 웨이보의 실시간 검색어에 오르는 등 중국 네티즌들은 큰 관심을 보였다. 하지만 삼성 측은 “확인 결과 현지 삼성 매장과 쇼핑몰을 둘러봤으나 현장에서 물건을 구매하지는 않았다고 한다”며 관련 보도를 부인했다.
징둥몰은 중국의 대표적인 전자상거래기업인 징둥닷컴(JD.com)의 오프라인 쇼핑몰이다. 이 회장이 방문한 징둥몰 베이징 솽징점은 지난해 문을 열었다.
