‘中방문’ 이재용, 베이징 쇼핑몰서 목격…中포털 ‘실검’에 등장

입력:2026-01-06 14:06
수정:2026-01-06 14:24
이재용 삼성전자 회장이 5일 중국 베이징의 쇼핑몰인 징둥몰을 돌아보는 모습. 웨이보

이재명 대통령의 중국 국빈방문에 경제사절단으로 동행한 이재용 삼성전자 회장이 베이징의 한 쇼핑몰을 둘러보고 라부부를 구입했다는 보도가 중국에서 실시간 검색어에 올랐다.

6일 중국 홍성신문과 극목신문 등에 따르면 이 회장은 전날 베이징의 징둥(JD)몰에 통역사를 포함한 수행원들과 함께 방문한 모습이 포착됐다.

극목신문은 “이 회장이 베이징 차오양구 징둥몰 솽징점에 모습을 나타냈다”면서 “이 회장 일행이 오후 2시쯤 쇼핑몰에 도착했는데 인원은 6∼7명이었고 통역사 1명도 포함됐다”는 징둥몰 가구관 한 점원의 말을 전했다. 이어 “처음에는 점원이 이 회장을 알아보지 못했다”면서 “이 회장은 소파와 변기 등을 살펴보고 다른 매장도 둘러봤다”고 덧붙였다.
이재용 삼성전자 회장이 5일 중국 베이징의 쇼핑몰인 징둥몰을 돌아보는 모습. 웨이보

홍성신문은 팝마트 매장 직원의 말을 인용해 “이 회장이 이재용이 10개의 대수령과 10개의 대천사, 1~4세대 각각 20개의 블라인드 박스 등 총 100개의 라부부를 구매했다”고 보도했다. 라부부는 지난해 블랙핑크 리사와 가수 리한나 등이 구입하면서 인기를 끈 중국 토종 브랜드 팝마트의 캐릭터 인형이다. 하이센스 TV 매장의 한 점원은 “이 회장이 하이센스 매장을 한 바퀴 돌며 하이센스의 163인치 대형 TV를 한참 동안 시청했다”고 홍성신문에 말했다.
이재용 삼성전자 회장이 5일 중국 베이징의 쇼핑몰인 징둥몰을 돌아보는 모습. 웨이보

‘삼성 총수 이재용이 라부부를 사갔다’가 중국 최대 포털사이트인 바이두와 소셜미디어 웨이보의 실시간 검색어에 오르는 등 중국 네티즌들은 큰 관심을 보였다. 하지만 삼성 측은 “확인 결과 현지 삼성 매장과 쇼핑몰을 둘러봤으나 현장에서 물건을 구매하지는 않았다고 한다”며 관련 보도를 부인했다.

징둥몰은 중국의 대표적인 전자상거래기업인 징둥닷컴(JD.com)의 오프라인 쇼핑몰이다. 이 회장이 방문한 징둥몰 베이징 솽징점은 지난해 문을 열었다.

베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr

