충남 의용소방대, 한파 대비 취약계층 돌봄 활동 추진
충남소방본부는 다음 달 27일까지 의용소방대를 중심으로 취약시설 화재 예방과 독거노인 돌봄 활동을 추진한다고 6일 밝혔다.
지역 의용소방대원 8900여명은 2인 1조로 마을과 세대를 방문해 화재 예방 점검과 생활 안전 지원에 나설 예정이다.
주요 활동 내용은 독거노인·장애인 등 취약계층 가구 방문 화재 예방 점검, 전기장판·히터·화목보일러 등 겨울철 화재 위험 요소 확인, 문어발식 콘센트, 전기시설 안전 점검 등이다.
또 독거노인을 대상으로 안부 확인, 생활 불편 사항 청취 등 지역 안전망 역할도 할 계획이다. 경로당과 취약 주거지역을 중심으로 화재 예방 순찰도 강화한다.
성호선 충남소방본부장은 “겨울철은 작은 부주의가 대형 사고로 이어질 수 있는 시기인 만큼 의용소방대를 중심으로 취약계층을 세심하게 살필 것”이라고 말했다.
